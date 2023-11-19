19 ноября 2023

В Госдуме предложили увеличить отпуск для имеющих детей мобилизованных

Для мобилизованных имеющих детей, хотят ввести отпуск 35 дней
© Служба новостей «URA.RU»
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До 35 дней предлагают депутаты увеличить отпуск мобилизованных Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Необходимо увеличить годовой отпуск до 35 дней для мобилизованных военнослужащих участников Специальной военной операции на Украине, имеющих на иждивении детей. С таким обращением выступил депутат Государственной Думы РФ Иван Сухарев к вице-премьеру Андрею Белоусову.

«Прошу вас (вице-премьера Андрея Белоусова — прим.URA.RU) поручить рассмотреть вопрос о возможности увеличения совокупного годового отпуска мобилизованного военнослужащего до 35 дней в случае, если на иждивении у него находятся трое детей любого возраста либо имеется хотя бы один ребенок в возрасте до семи лет», — говорится в тексте обращения. В действующем российском законодательстве мобилизованные могут брать отпуск до 28 дней в год.

О проблемах с ротацией рассказывал телеканал 360. Так по мнению военкомов Московы мобилизованных смогут отпускать ротировать чаще при росте числа контрактников.

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Необходимо увеличить годовой отпуск до 35 дней для мобилизованных военнослужащих участников Специальной военной операции на Украине, имеющих на иждивении детей. С таким обращением выступил депутат Государственной Думы РФ Иван Сухарев к вице-премьеру Андрею Белоусову. «Прошу вас (вице-премьера Андрея Белоусова — прим.URA.RU) поручить рассмотреть вопрос о возможности увеличения совокупного годового отпуска мобилизованного военнослужащего до 35 дней в случае, если на иждивении у него находятся трое детей любого возраста либо имеется хотя бы один ребенок в возрасте до семи лет», — говорится в тексте обращения. В действующем российском законодательстве мобилизованные могут брать отпуск до 28 дней в год. О проблемах с ротацией рассказывал телеканал 360. Так по мнению военкомов Московы мобилизованных смогут отпускать ротировать чаще при росте числа контрактников.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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