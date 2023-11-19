В Госдуме предложили увеличить отпуск для имеющих детей мобилизованных

Необходимо увеличить годовой отпуск до 35 дней для мобилизованных военнослужащих участников Специальной военной операции на Украине, имеющих на иждивении детей. С таким обращением выступил депутат Государственной Думы РФ Иван Сухарев к вице-премьеру Андрею Белоусову.
«Прошу вас (вице-премьера Андрея Белоусова — прим.URA.RU) поручить рассмотреть вопрос о возможности увеличения совокупного годового отпуска мобилизованного военнослужащего до 35 дней в случае, если на иждивении у него находятся трое детей любого возраста либо имеется хотя бы один ребенок в возрасте до семи лет», — говорится в тексте обращения. В действующем российском законодательстве мобилизованные могут брать отпуск до 28 дней в год.
О проблемах с ротацией рассказывал телеканал 360. Так по мнению военкомов Московы мобилизованных смогут отпускать ротировать чаще при росте числа контрактников.
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