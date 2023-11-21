У институтов РАН впервые запросили информацию о контактах ученых с иностранцами

Запросы на предоставление списков сотрудников, контактировавших с иностранцами, впервые были направлены в институты Российской академии наук (РАН). Об этом рассказали источники в РАН.
«Подобных пофамильных отчетов институты никогда ранее не писали: какие конкретные люди куда ездили и сколько иностранцев там было», — передает слова источника «Ведомости». Там добавили, что ранее в институтах уже была установлена практика ежегодного отчета о деятельности ученых, в рамках которого представлялись программы проводимых конференций.
Другой собеседник, работающий в институте РАН в Москве, подчеркнул, что ежегодно составляются годовые отчеты, в которых подробно описывается участие сотрудников в различных мероприятиях, конференциях, а также количество опубликованных статей. Он пояснил, что основной интерес к такой информации связан с получением грантов.
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.