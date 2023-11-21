У институтов РАН впервые запросили информацию о контактах ученых с иностранцами

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Здание Академии Наук на Ленинском проспекте 32а. Москва, академия наук, ран
У сотрудников РАН запросили информацию об их контактах с иностранцами Фото:

Запросы на предоставление списков сотрудников, контактировавших с иностранцами, впервые были направлены в институты Российской академии наук (РАН). Об этом рассказали источники в РАН.

«Подобных пофамильных отчетов институты никогда ранее не писали: какие конкретные люди куда ездили и сколько иностранцев там было», — передает слова источника «Ведомости». Там добавили, что ранее в институтах уже была установлена практика ежегодного отчета о деятельности ученых, в рамках которого представлялись программы проводимых конференций.

Другой собеседник, работающий в институте РАН в Москве, подчеркнул, что ежегодно составляются годовые отчеты, в которых подробно описывается участие сотрудников в различных мероприятиях, конференциях, а также количество опубликованных статей. Он пояснил, что основной интерес к такой информации связан с получением грантов.

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Запросы на предоставление списков сотрудников, контактировавших с иностранцами, впервые были направлены в институты Российской академии наук (РАН). Об этом рассказали источники в РАН. «Подобных пофамильных отчетов институты никогда ранее не писали: какие конкретные люди куда ездили и сколько иностранцев там было», — передает слова источника «Ведомости». Там добавили, что ранее в институтах уже была установлена практика ежегодного отчета о деятельности ученых, в рамках которого представлялись программы проводимых конференций. Другой собеседник, работающий в институте РАН в Москве, подчеркнул, что ежегодно составляются годовые отчеты, в которых подробно описывается участие сотрудников в различных мероприятиях, конференциях, а также количество опубликованных статей. Он пояснил, что основной интерес к такой информации связан с получением грантов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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