У институтов РАН впервые запросили информацию о контактах ученых с иностранцами

21 ноября 2023 в 11:01 Размер текста - 17 +

У сотрудников РАН запросили информацию об их контактах с иностранцами Фото: Владимир Андреев © URA.RU Запросы на предоставление списков сотрудников, контактировавших с иностранцами, впервые были направлены в институты Российской академии наук (РАН). Об этом рассказали источники в РАН. «Подобных пофамильных отчетов институты никогда ранее не писали: какие конкретные люди куда ездили и сколько иностранцев там было», — передает слова источника «Ведомости». Там добавили, что ранее в институтах уже была установлена практика ежегодного отчета о деятельности ученых, в рамках которого представлялись программы проводимых конференций. Другой собеседник, работающий в институте РАН в Москве, подчеркнул, что ежегодно составляются годовые отчеты, в которых подробно описывается участие сотрудников в различных мероприятиях, конференциях, а также количество опубликованных статей. Он пояснил, что основной интерес к такой информации связан с получением грантов.

Запросы на предоставление списков сотрудников, контактировавших с иностранцами, впервые были направлены в институты Российской академии наук (РАН). Об этом рассказали источники в РАН. «Подобных пофамильных отчетов институты никогда ранее не писали: какие конкретные люди куда ездили и сколько иностранцев там было», — передает слова источника «Ведомости». Там добавили, что ранее в институтах уже была установлена практика ежегодного отчета о деятельности ученых, в рамках которого представлялись программы проводимых конференций. Другой собеседник, работающий в институте РАН в Москве, подчеркнул, что ежегодно составляются годовые отчеты, в которых подробно описывается участие сотрудников в различных мероприятиях, конференциях, а также количество опубликованных статей. Он пояснил, что основной интерес к такой информации связан с получением грантов.