Границу Египта и сектора Газа пересекли почти три десятка россиян

КПП «Рафах» в Египте пересекли еще 28 россиян

13 декабря 2023 в 22:56 Размер текста - 17 +

Границу Египта и сектора Газа пересекли 28 россиян Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа Контрольно-пропускной пункт «Рафах» в Каире пересекли еще 28 эвакуированных россиян. Об этом сообщили в МЧС РФ. «Еще 28 эвакуированных граждан пересекли КПП „Рафах“. В Каире в оперативном штабе МЧС России сотрудники ведомства обеспечивают людей питанием, водой. Оказывают всю необходимую помощь», — сообщили в ведомстве. КПП «Рафах» находится на границе Египта и сектора Газа. Через него всего прошли более 1050 человек. 12 декабря границу пересекли 22 россиянина и члены их семей. Палестинское движение ХАМАС в последние дни никак не реагирует на попытки посредников возобновить переговоры, которые позволили бы освободить больше заложников из сектора Газа. Об этом сообщил телеканал CNN.

Контрольно-пропускной пункт «Рафах» в Каире пересекли еще 28 эвакуированных россиян. Об этом сообщили в МЧС РФ. «Еще 28 эвакуированных граждан пересекли КПП „Рафах“. В Каире в оперативном штабе МЧС России сотрудники ведомства обеспечивают людей питанием, водой. Оказывают всю необходимую помощь», — сообщили в ведомстве. КПП «Рафах» находится на границе Египта и сектора Газа. Через него всего прошли более 1050 человек. 12 декабря границу пересекли 22 россиянина и члены их семей. Палестинское движение ХАМАС в последние дни никак не реагирует на попытки посредников возобновить переговоры, которые позволили бы освободить больше заложников из сектора Газа. Об этом сообщил телеканал CNN.