Границу Египта и сектора Газа пересекли почти три десятка россиян

Контрольно-пропускной пункт «Рафах» в Каире пересекли еще 28 эвакуированных россиян. Об этом сообщили в МЧС РФ.
«Еще 28 эвакуированных граждан пересекли КПП „Рафах“. В Каире в оперативном штабе МЧС России сотрудники ведомства обеспечивают людей питанием, водой. Оказывают всю необходимую помощь», — сообщили в ведомстве.
КПП «Рафах» находится на границе Египта и сектора Газа. Через него всего прошли более 1050 человек. 12 декабря границу пересекли 22 россиянина и члены их семей. Палестинское движение ХАМАС в последние дни никак не реагирует на попытки посредников возобновить переговоры, которые позволили бы освободить больше заложников из сектора Газа. Об этом сообщил телеканал CNN.
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