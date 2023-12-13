Границу Египта и сектора Газа пересекли почти три десятка россиян

КПП «Рафах» в Египте пересекли еще 28 россиян
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Российско-казахстанская граница. Курган, пропускной пункт, кпп, пограничная зона, пограничники, граница казахстана
Границу Египта и сектора Газа пересекли 28 россиян Фото:
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Контрольно-пропускной пункт «Рафах» в Каире пересекли еще 28 эвакуированных россиян. Об этом сообщили в МЧС РФ.

«Еще 28 эвакуированных граждан пересекли КПП „Рафах“. В Каире в оперативном штабе МЧС России сотрудники ведомства обеспечивают людей питанием, водой. Оказывают всю необходимую помощь», — сообщили в ведомстве.

КПП «Рафах» находится на границе Египта и сектора Газа. Через него всего прошли более 1050 человек. 12 декабря границу пересекли 22 россиянина и члены их семей. Палестинское движение ХАМАС в последние дни никак не реагирует на попытки посредников возобновить переговоры, которые позволили бы освободить больше заложников из сектора Газа. Об этом сообщил телеканал CNN.

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Контрольно-пропускной пункт «Рафах» в Каире пересекли еще 28 эвакуированных россиян. Об этом сообщили в МЧС РФ. «Еще 28 эвакуированных граждан пересекли КПП „Рафах“. В Каире в оперативном штабе МЧС России сотрудники ведомства обеспечивают людей питанием, водой. Оказывают всю необходимую помощь», — сообщили в ведомстве. КПП «Рафах» находится на границе Египта и сектора Газа. Через него всего прошли более 1050 человек. 12 декабря границу пересекли 22 россиянина и члены их семей. Палестинское движение ХАМАС в последние дни никак не реагирует на попытки посредников возобновить переговоры, которые позволили бы освободить больше заложников из сектора Газа. Об этом сообщил телеканал CNN.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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