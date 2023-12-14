Минфин проработает вопрос продления семейной ипотеки

В России собираются оперативно поработать вопрос о продлении семейной ипотеки. Об этом сообщила пресс-служба Минфина страны.
«Минфин РФ последовательно придерживается позиции о необходимости адресной и социальной направленности льготных ипотечных программ. Вопрос (о продлении семейной ипотеки — прим. URA.RU) будет оперативно проработан с другими министерствами и ведомствами», — передает сообщение ведомства РИА Новости.
Вопрос необходимости продления льготных ипотечных программ обсуждали на прямой линии в президентом России Владимиром Путиным. URA.RU подготовило материал, где собраны проблемы россиян, которые решились сразу после пресс-конференции.
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