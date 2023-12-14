Минфин проработает вопрос продления семейной ипотеки

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Строительство многоквартирного дома на Уктусе. Екатеринбург, материнский капитал, новоселье, молодая семья, ребенок в доме, материнский сертификат, семейная ипотека, жилье для молодых
Семьи с детьми в РФ могут взять ипотеку или рефинансировать уже имеющийся кредит по льготной ставке в 6% Фото:

В России собираются оперативно поработать вопрос о продлении семейной ипотеки. Об этом сообщила пресс-служба Минфина страны.

«Минфин РФ последовательно придерживается позиции о необходимости адресной и социальной направленности льготных ипотечных программ. Вопрос (о продлении семейной ипотеки — прим. URA.RU) будет оперативно проработан с другими министерствами и ведомствами», — передает сообщение ведомства РИА Новости.

Вопрос необходимости продления льготных ипотечных программ обсуждали на прямой линии в президентом России Владимиром Путиным. URA.RU подготовило материал, где собраны проблемы россиян, которые решились сразу после пресс-конференции.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В России собираются оперативно поработать вопрос о продлении семейной ипотеки. Об этом сообщила пресс-служба Минфина страны. «Минфин РФ последовательно придерживается позиции о необходимости адресной и социальной направленности льготных ипотечных программ. Вопрос (о продлении семейной ипотеки — прим. URA.RU) будет оперативно проработан с другими министерствами и ведомствами», — передает сообщение ведомства РИА Новости. Вопрос необходимости продления льготных ипотечных программ обсуждали на прямой линии в президентом России Владимиром Путиным. URA.RU подготовило материал, где собраны проблемы россиян, которые решились сразу после пресс-конференции.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...