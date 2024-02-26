О чем говорил Мишустин на совещании с вице-премьерами

Власти выделят 12 млрд рублей на ЖКХ и продолжат финансирование обучения

26 февраля 2024 в 12:40 Размер текста - 17 +

Михаил Мишустин рассказал о приоритетных направлениях развития регионов и подготовки кадров Фото: Владимир Андреев © URA.RU В России поддержат модернизацию ЖКХ в регионах и бесплатное обучение специалистов для производств. Такие темы обсудили на оперативном совещании главы правительства РФ Михаила Мишустина с вице-премьерами 26 февраля. Главные темы оперативного совещания — в материале URA.RU: В рамках программы «Инфраструктурное меню» на модернизацию ЖКХ в регионах направлено 12 млрд рублей. Для снижения аварийности и повышения комфорта граждан также отремонтируют детские сады и школы, дороги и общественный транспорт;

Расширены квоты для регионов на обучение специалистов. Всего отведено 145 тысяч бюджетных мест, что на 6% больше, чем в прошлом году. Сейчас действуют 900 направлений подготовки, по некоторым из них квоты увеличат вдвое; На трудоустройство россиян в 2024 году выделят 6 млрд рублей. По программе «Содействие занятости» в 2023 году обучены 150 тысяч россиян, среди которых инвалиды, участники СВО, родители, россияне старше 50 лет. «Рассчитываем, что принятые решения помогут с кадрами в регионах, в том числе за счет более внимательного отношения к запросам наших предприятий, к нашим работодателям. А тем, кто прошел переобучение, будет проще найти дело по душе», — заключил Мишустин. Ранее сообщалось, что для защиты прав работников правительство активно привлекает искусственный интеллект. Он не только помогает инспекторам организовывать проверки, но способен ответить на самые распространенные вопросы по трудовому праву и даже помогает в поиске работы. Как и у любого технического решения, у ИИ есть свои достоинства и недостатки, подробнее о них — в материале URA.RU.

В России поддержат модернизацию ЖКХ в регионах и бесплатное обучение специалистов для производств. Такие темы обсудили на оперативном совещании главы правительства РФ Михаила Мишустина с вице-премьерами 26 февраля. Главные темы оперативного совещания — в материале URA.RU: «Рассчитываем, что принятые решения помогут с кадрами в регионах, в том числе за счет более внимательного отношения к запросам наших предприятий, к нашим работодателям. А тем, кто прошел переобучение, будет проще найти дело по душе», — заключил Мишустин. Ранее сообщалось, что для защиты прав работников правительство активно привлекает искусственный интеллект. Он не только помогает инспекторам организовывать проверки, но способен ответить на самые распространенные вопросы по трудовому праву и даже помогает в поиске работы. Как и у любого технического решения, у ИИ есть свои достоинства и недостатки, подробнее о них — в материале URA.RU.