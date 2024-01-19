Животноводы тюменской «матрешки» проигнорировали требование закона

79% животноводов Тюмени не подали извещения об обращении с отходами хозяйства
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Открытие молочной фермы в селе Петелино. Тюменская область, коровы, коровник, стадо, животноводство, молочная ферма
Нарушители не смогут законно перерабатывать, использовать или утилизировать помет, навоз и другие отходы животноводства Фото:

В тюменской «матрешке» всего около 21% животноводческих компаний направили в контрольные органы уведомление о признании отходов хозяйства побочными продуктами. 79% компаний, занимающихся разведением скота, птицы и переработкой мясной продукции, проигнорировали требования закона, пояснили URA.RU в региональном управлении Россельхознадзора.

«Из 227 животновобств, которые зарегистрированы и работают в Тюменской области, уведомление направили 62. В ХМАО — 33 из 142, в ЯНАО — всего три, а должно быть 96. Остальные требование закона проигнорировали», — рассказали URA.RU в пресс-службе ведомства.

В ведомстве пояснили, что отсутствие зарегистрированного уведомления лишает фермеров законной возможности складировать, перерабатывать и использовать отходы животноводства. В частности, аграрии не смогут перерабатывать навоз и в дальнейшем использовать его на своих сельхозучастках.

Ранее URA.RU рассказало, что фермеры Тюмени игнорируют так же и здоровье разводимых животных. В частности, они отказались прививать скотину от сибирской язвы.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В тюменской «матрешке» всего около 21% животноводческих компаний направили в контрольные органы уведомление о признании отходов хозяйства побочными продуктами. 79% компаний, занимающихся разведением скота, птицы и переработкой мясной продукции, проигнорировали требования закона, пояснили URA.RU в региональном управлении Россельхознадзора. «Из 227 животновобств, которые зарегистрированы и работают в Тюменской области, уведомление направили 62. В ХМАО — 33 из 142, в ЯНАО — всего три, а должно быть 96. Остальные требование закона проигнорировали», — рассказали URA.RU в пресс-службе ведомства. В ведомстве пояснили, что отсутствие зарегистрированного уведомления лишает фермеров законной возможности складировать, перерабатывать и использовать отходы животноводства. В частности, аграрии не смогут перерабатывать навоз и в дальнейшем использовать его на своих сельхозучастках. Ранее URA.RU рассказало, что фермеры Тюмени игнорируют так же и здоровье разводимых животных. В частности, они отказались прививать скотину от сибирской язвы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...