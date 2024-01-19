Животноводы тюменской «матрешки» проигнорировали требование закона

79% животноводов Тюмени не подали извещения об обращении с отходами хозяйства

19 января 2024 в 16:22 Размер текста - 17 +

Нарушители не смогут законно перерабатывать, использовать или утилизировать помет, навоз и другие отходы животноводства Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU В тюменской «матрешке» всего около 21% животноводческих компаний направили в контрольные органы уведомление о признании отходов хозяйства побочными продуктами. 79% компаний, занимающихся разведением скота, птицы и переработкой мясной продукции, проигнорировали требования закона, пояснили URA.RU в региональном управлении Россельхознадзора. «Из 227 животновобств, которые зарегистрированы и работают в Тюменской области, уведомление направили 62. В ХМАО — 33 из 142, в ЯНАО — всего три, а должно быть 96. Остальные требование закона проигнорировали», — рассказали URA.RU в пресс-службе ведомства. В ведомстве пояснили, что отсутствие зарегистрированного уведомления лишает фермеров законной возможности складировать, перерабатывать и использовать отходы животноводства. В частности, аграрии не смогут перерабатывать навоз и в дальнейшем использовать его на своих сельхозучастках. Ранее URA.RU рассказало, что фермеры Тюмени игнорируют так же и здоровье разводимых животных. В частности, они отказались прививать скотину от сибирской язвы.

В тюменской «матрешке» всего около 21% животноводческих компаний направили в контрольные органы уведомление о признании отходов хозяйства побочными продуктами. 79% компаний, занимающихся разведением скота, птицы и переработкой мясной продукции, проигнорировали требования закона, пояснили URA.RU в региональном управлении Россельхознадзора. «Из 227 животновобств, которые зарегистрированы и работают в Тюменской области, уведомление направили 62. В ХМАО — 33 из 142, в ЯНАО — всего три, а должно быть 96. Остальные требование закона проигнорировали», — рассказали URA.RU в пресс-службе ведомства. В ведомстве пояснили, что отсутствие зарегистрированного уведомления лишает фермеров законной возможности складировать, перерабатывать и использовать отходы животноводства. В частности, аграрии не смогут перерабатывать навоз и в дальнейшем использовать его на своих сельхозучастках. Ранее URA.RU рассказало, что фермеры Тюмени игнорируют так же и здоровье разводимых животных. В частности, они отказались прививать скотину от сибирской язвы.