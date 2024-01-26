Mash: мужчина принес боевую гранату в Шереметьево

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Выставка «Безопасный Урал». Екатеринбург, боеприпас, лимонка, ф1, граната в руке
Гранату Ф-1 обнаружили на досмотре багажа Фото:

Сотрудники московского аэропорта Шереметьево обнаружили боевую гранату Ф-1 в багаже одного из мужчин. Об этом сообщает telegram-канал Mash.

«Боевую гранату обнаружили в багаже пассажира в Шереметьево. Из Москвы мужчина планировал улететь в Оренбург», — сообщается в тексте поста. Авторы отметили, что граната Ф1 попала на глаза сотрудников во время досмотра багажа примерно в пять часов утра, после чего сотрудники Службы безопасности перекрыли вход №3 и увели людей. Взрывотехники Росгвардии установили, что граната является боевой. С мужчиной проводят беседу.

Корреспондент URA.RU направил запрос в аэропорт Шереметьево для уточнения информации. Ответ ожидается.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Сотрудники московского аэропорта Шереметьево обнаружили боевую гранату Ф-1 в багаже одного из мужчин. Об этом сообщает telegram-канал Mash. «Боевую гранату обнаружили в багаже пассажира в Шереметьево. Из Москвы мужчина планировал улететь в Оренбург», — сообщается в тексте поста. Авторы отметили, что граната Ф1 попала на глаза сотрудников во время досмотра багажа примерно в пять часов утра, после чего сотрудники Службы безопасности перекрыли вход №3 и увели людей. Взрывотехники Росгвардии установили, что граната является боевой. С мужчиной проводят беседу. Корреспондент URA.RU направил запрос в аэропорт Шереметьево для уточнения информации. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...