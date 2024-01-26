Mash: мужчина принес боевую гранату в Шереметьево

26 января 2024 в 13:30 Размер текста - 17 +

Гранату Ф-1 обнаружили на досмотре багажа Фото: Илья Московец © URA.RU Сотрудники московского аэропорта Шереметьево обнаружили боевую гранату Ф-1 в багаже одного из мужчин. Об этом сообщает telegram-канал Mash. «Боевую гранату обнаружили в багаже пассажира в Шереметьево. Из Москвы мужчина планировал улететь в Оренбург», — сообщается в тексте поста. Авторы отметили, что граната Ф1 попала на глаза сотрудников во время досмотра багажа примерно в пять часов утра, после чего сотрудники Службы безопасности перекрыли вход №3 и увели людей. Взрывотехники Росгвардии установили, что граната является боевой. С мужчиной проводят беседу. Корреспондент URA.RU направил запрос в аэропорт Шереметьево для уточнения информации. Ответ ожидается.

Сотрудники московского аэропорта Шереметьево обнаружили боевую гранату Ф-1 в багаже одного из мужчин. Об этом сообщает telegram-канал Mash. «Боевую гранату обнаружили в багаже пассажира в Шереметьево. Из Москвы мужчина планировал улететь в Оренбург», — сообщается в тексте поста. Авторы отметили, что граната Ф1 попала на глаза сотрудников во время досмотра багажа примерно в пять часов утра, после чего сотрудники Службы безопасности перекрыли вход №3 и увели людей. Взрывотехники Росгвардии установили, что граната является боевой. С мужчиной проводят беседу. Корреспондент URA.RU направил запрос в аэропорт Шереметьево для уточнения информации. Ответ ожидается.