Mash: мужчина принес боевую гранату в Шереметьево

Сотрудники московского аэропорта Шереметьево обнаружили боевую гранату Ф-1 в багаже одного из мужчин. Об этом сообщает telegram-канал Mash.
«Боевую гранату обнаружили в багаже пассажира в Шереметьево. Из Москвы мужчина планировал улететь в Оренбург», — сообщается в тексте поста. Авторы отметили, что граната Ф1 попала на глаза сотрудников во время досмотра багажа примерно в пять часов утра, после чего сотрудники Службы безопасности перекрыли вход №3 и увели людей. Взрывотехники Росгвардии установили, что граната является боевой. С мужчиной проводят беседу.
Корреспондент URA.RU направил запрос в аэропорт Шереметьево для уточнения информации. Ответ ожидается.
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