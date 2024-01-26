26 января 2024

ТАСС: правительство продлит упрощенный режим ввоза автомобилей в РФ

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Больше всего машин попадают в Россию с Дальнего Востока Фото:

До конца 2027 года правительство России продлит упрощенный режим ввоза автомобилей, на которых нет кнопки SOS, в страну. Об этом рассказал источник, близкий к Минпромторгу.

«Действие упрощенного режима ввоза на территорию России автомобилей, предоставляющий физическим лицам возможность не устанавливать устройства вызова экстренных оперативных служб (УВЭОС), будет продлено до 31 декабря 2027 года», — заявил источник ТАСС. Он отметил, что такое положение будет опубликовано в ближайшие дни.

Источник агентства также рассказал причины продления. По его словам, большую часть автомобилей везут через Дальний Восток. Там до сих пор сохраняется нерегулируемый серый авторынок, где создается искусственный ажиотаж и накрутка стоимости.

Упрощенный ввоз продлевается, чтобы исключить спекуляции на рынке. ТАСС отмечает, что больше всего автомобилей ввозят именно юрлица. Поэтому небольшое число автомобилей, которые оборудованы системой ЭРА-ГЛОНАСС, не сильно повлияют на ситуацию.

Ранее правительство продлило упрощенный ввоз в Россию смартфонов и компьютеров. Это связано с параллельным импортом, который будет действовать до конца 2024 года до принятия нового поставления.

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До конца 2027 года правительство России продлит упрощенный режим ввоза автомобилей, на которых нет кнопки SOS, в страну. Об этом рассказал источник, близкий к Минпромторгу. «Действие упрощенного режима ввоза на территорию России автомобилей, предоставляющий физическим лицам возможность не устанавливать устройства вызова экстренных оперативных служб (УВЭОС), будет продлено до 31 декабря 2027 года», — заявил источник ТАСС. Он отметил, что такое положение будет опубликовано в ближайшие дни. Источник агентства также рассказал причины продления. По его словам, большую часть автомобилей везут через Дальний Восток. Там до сих пор сохраняется нерегулируемый серый авторынок, где создается искусственный ажиотаж и накрутка стоимости. Упрощенный ввоз продлевается, чтобы исключить спекуляции на рынке. ТАСС отмечает, что больше всего автомобилей ввозят именно юрлица. Поэтому небольшое число автомобилей, которые оборудованы системой ЭРА-ГЛОНАСС, не сильно повлияют на ситуацию. Ранее правительство продлило упрощенный ввоз в Россию смартфонов и компьютеров. Это связано с параллельным импортом, который будет действовать до конца 2024 года до принятия нового поставления.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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