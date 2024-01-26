ТАСС: правительство продлит упрощенный режим ввоза автомобилей в РФ

27 января 2024 в 11:11 Размер текста - 17 +

Больше всего машин попадают в Россию с Дальнего Востока Фото: Илья Московец © URA.RU До конца 2027 года правительство России продлит упрощенный режим ввоза автомобилей, на которых нет кнопки SOS, в страну. Об этом рассказал источник, близкий к Минпромторгу. «Действие упрощенного режима ввоза на территорию России автомобилей, предоставляющий физическим лицам возможность не устанавливать устройства вызова экстренных оперативных служб (УВЭОС), будет продлено до 31 декабря 2027 года», — заявил источник ТАСС. Он отметил, что такое положение будет опубликовано в ближайшие дни. Источник агентства также рассказал причины продления. По его словам, большую часть автомобилей везут через Дальний Восток. Там до сих пор сохраняется нерегулируемый серый авторынок, где создается искусственный ажиотаж и накрутка стоимости. Упрощенный ввоз продлевается, чтобы исключить спекуляции на рынке. ТАСС отмечает, что больше всего автомобилей ввозят именно юрлица. Поэтому небольшое число автомобилей, которые оборудованы системой ЭРА-ГЛОНАСС, не сильно повлияют на ситуацию. Ранее правительство продлило упрощенный ввоз в Россию смартфонов и компьютеров. Это связано с параллельным импортом, который будет действовать до конца 2024 года до принятия нового поставления.

До конца 2027 года правительство России продлит упрощенный режим ввоза автомобилей, на которых нет кнопки SOS, в страну. Об этом рассказал источник, близкий к Минпромторгу. «Действие упрощенного режима ввоза на территорию России автомобилей, предоставляющий физическим лицам возможность не устанавливать устройства вызова экстренных оперативных служб (УВЭОС), будет продлено до 31 декабря 2027 года», — заявил источник ТАСС. Он отметил, что такое положение будет опубликовано в ближайшие дни. Источник агентства также рассказал причины продления. По его словам, большую часть автомобилей везут через Дальний Восток. Там до сих пор сохраняется нерегулируемый серый авторынок, где создается искусственный ажиотаж и накрутка стоимости. Упрощенный ввоз продлевается, чтобы исключить спекуляции на рынке. ТАСС отмечает, что больше всего автомобилей ввозят именно юрлица. Поэтому небольшое число автомобилей, которые оборудованы системой ЭРА-ГЛОНАСС, не сильно повлияют на ситуацию. Ранее правительство продлило упрощенный ввоз в Россию смартфонов и компьютеров. Это связано с параллельным импортом, который будет действовать до конца 2024 года до принятия нового поставления.