12 февраля 2024

МВФ: экономика России находится на территории позитивного роста

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Российская экономика твердо стоит на территории позитивного роста Фото:

Экономика РФ находится на «территории позитивного роста». Об этом заявила первый замдиректора-распорядителя Международного валютного фонда (МВФ) Гита Гопинат.

«Мы стоим на территории позитивного роста. Она работает лучше, чем ожидалось», — сказала Гопинат в интервью Foreign Policy.

Замдиректора добавила, Что МВФ не вовлечен в вопрос изъятия замороженных активов России. Решение зависит от стран, которые их удерживают, и от переговоров с ними. Гопинат сказала, что использование активов должно быть обосновано юридически, а фонд проведет оценку воздействия этого решения на мировую экономику и страны-члены МВФ.

Ранее президент России Владимир Путин сказал, что внутренний валовый продукт РФ вырос на 3,6, что выше среднемировых темпов. Он добавил, что темпы экономик развитых стран составляют 1,5%.

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Экономика РФ находится на «территории позитивного роста». Об этом заявила первый замдиректора-распорядителя Международного валютного фонда (МВФ) Гита Гопинат. «Мы стоим на территории позитивного роста. Она работает лучше, чем ожидалось», — сказала Гопинат в интервью Foreign Policy. Замдиректора добавила, Что МВФ не вовлечен в вопрос изъятия замороженных активов России. Решение зависит от стран, которые их удерживают, и от переговоров с ними. Гопинат сказала, что использование активов должно быть обосновано юридически, а фонд проведет оценку воздействия этого решения на мировую экономику и страны-члены МВФ. Ранее президент России Владимир Путин сказал, что внутренний валовый продукт РФ вырос на 3,6, что выше среднемировых темпов. Он добавил, что темпы экономик развитых стран составляют 1,5%.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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