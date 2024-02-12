МВФ: экономика России находится на территории позитивного роста

12 февраля 2024 в 23:11 Размер текста - 17 +

Российская экономика твердо стоит на территории позитивного роста Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Экономика РФ находится на «территории позитивного роста». Об этом заявила первый замдиректора-распорядителя Международного валютного фонда (МВФ) Гита Гопинат. «Мы стоим на территории позитивного роста. Она работает лучше, чем ожидалось», — сказала Гопинат в интервью Foreign Policy . Замдиректора добавила, Что МВФ не вовлечен в вопрос изъятия замороженных активов России. Решение зависит от стран, которые их удерживают, и от переговоров с ними. Гопинат сказала, что использование активов должно быть обосновано юридически, а фонд проведет оценку воздействия этого решения на мировую экономику и страны-члены МВФ. Ранее президент России Владимир Путин сказал, что внутренний валовый продукт РФ вырос на 3,6, что выше среднемировых темпов. Он добавил, что темпы экономик развитых стран составляют 1,5%.

Экономика РФ находится на «территории позитивного роста». Об этом заявила первый замдиректора-распорядителя Международного валютного фонда (МВФ) Гита Гопинат. «Мы стоим на территории позитивного роста. Она работает лучше, чем ожидалось», — сказала Гопинат в интервью Foreign Policy. Замдиректора добавила, Что МВФ не вовлечен в вопрос изъятия замороженных активов России. Решение зависит от стран, которые их удерживают, и от переговоров с ними. Гопинат сказала, что использование активов должно быть обосновано юридически, а фонд проведет оценку воздействия этого решения на мировую экономику и страны-члены МВФ. Ранее президент России Владимир Путин сказал, что внутренний валовый продукт РФ вырос на 3,6, что выше среднемировых темпов. Он добавил, что темпы экономик развитых стран составляют 1,5%.