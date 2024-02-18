Курган обогнал Челябинск в рейтинге по вводу жилья

19 февраля 2024 в 02:36 Размер текста - 17 +

В Кургане построили жилья в расчете на одного человека больше, чем в Челябинске Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Кургане введено в эксплуатацию больше жилья, чем в Челябинске в расчете на одного человека. Об этом говорят данные статистики Единой информационной системы жилищного строительства ДОМ.РФ и официальной статистики численности жителей муниципальных образований на 1 января 2023 года. «В Кургане площадь строящихся квартир в начале 2024 года в расчете на одного жителя составила 1, 04 квадратных метра, а в Челябинске 0, 55 квадратных метров. Таким образом Курган в рейтинге занял 41-е место, а Челябинск лишь 72-е», — передает РИА Новости, ссылаясь на данные статистики. По данным рейтинга, больше всего нового жилья вводится в эксплуатацию в Краснодаре и Тюмени. Меньше всего жилья строят в Мурманске. Ранее эксперты в сфере рынка недвижимости заметили, что в Кургане некоторые продавцы завышают стоимость жилья в связи повышением спроса на квартиры. Нередко квартиры выставляются по завышенным ценам, но покупатели прекрасно знают, что товар не соответствует заявленной цене и тому качеству, что мы видим в рекламе, отмечают эксперты.

В Кургане введено в эксплуатацию больше жилья, чем в Челябинске в расчете на одного человека. Об этом говорят данные статистики Единой информационной системы жилищного строительства ДОМ.РФ и официальной статистики численности жителей муниципальных образований на 1 января 2023 года. «В Кургане площадь строящихся квартир в начале 2024 года в расчете на одного жителя составила 1, 04 квадратных метра, а в Челябинске 0, 55 квадратных метров. Таким образом Курган в рейтинге занял 41-е место, а Челябинск лишь 72-е», — передает РИА Новости, ссылаясь на данные статистики. По данным рейтинга, больше всего нового жилья вводится в эксплуатацию в Краснодаре и Тюмени. Меньше всего жилья строят в Мурманске. Ранее эксперты в сфере рынка недвижимости заметили, что в Кургане некоторые продавцы завышают стоимость жилья в связи повышением спроса на квартиры. Нередко квартиры выставляются по завышенным ценам, но покупатели прекрасно знают, что товар не соответствует заявленной цене и тому качеству, что мы видим в рекламе, отмечают эксперты.