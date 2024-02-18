18 февраля 2024

Курган обогнал Челябинск в рейтинге по вводу жилья

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В Кургане построили жилья в расчете на одного человека больше, чем в Челябинске Фото:

В Кургане введено в эксплуатацию больше жилья, чем в Челябинске в расчете на одного человека. Об этом говорят данные статистики Единой информационной системы жилищного строительства ДОМ.РФ и официальной статистики численности жителей муниципальных образований на 1 января 2023 года.

«В Кургане площадь строящихся квартир в начале 2024 года в расчете на одного жителя составила 1, 04 квадратных метра, а в Челябинске 0, 55 квадратных метров. Таким образом Курган в рейтинге занял 41-е место, а Челябинск лишь 72-е», — передает РИА Новости, ссылаясь на данные статистики.

По данным рейтинга, больше всего нового жилья вводится в эксплуатацию в Краснодаре и Тюмени. Меньше всего жилья строят в Мурманске.

Ранее эксперты в сфере рынка недвижимости заметили, что в Кургане некоторые продавцы завышают стоимость жилья в связи повышением спроса на квартиры. Нередко квартиры выставляются по завышенным ценам, но покупатели прекрасно знают, что товар не соответствует заявленной цене и тому качеству, что мы видим в рекламе, отмечают эксперты.

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В Кургане введено в эксплуатацию больше жилья, чем в Челябинске в расчете на одного человека. Об этом говорят данные статистики Единой информационной системы жилищного строительства ДОМ.РФ и официальной статистики численности жителей муниципальных образований на 1 января 2023 года. «В Кургане площадь строящихся квартир в начале 2024 года в расчете на одного жителя составила 1, 04 квадратных метра, а в Челябинске 0, 55 квадратных метров. Таким образом Курган в рейтинге занял 41-е место, а Челябинск лишь 72-е», — передает РИА Новости, ссылаясь на данные статистики. По данным рейтинга, больше всего нового жилья вводится в эксплуатацию в Краснодаре и Тюмени. Меньше всего жилья строят в Мурманске. Ранее эксперты в сфере рынка недвижимости заметили, что в Кургане некоторые продавцы завышают стоимость жилья в связи повышением спроса на квартиры. Нередко квартиры выставляются по завышенным ценам, но покупатели прекрасно знают, что товар не соответствует заявленной цене и тому качеству, что мы видим в рекламе, отмечают эксперты.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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