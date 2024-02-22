Песков заявил, что Россия недавно начала отвечать на пропаганду Запада

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Дмитрий Песков и Сергей Лавров. Санкт-Петербург, песков дмитрий, топ
Дмитрий Песков заявил о работе России по противодействию западной пропаганде Фото:

Россия сравнительно недавно начала свою работу по противодействию пропаганде Запада, направленной против страны. Об этом рассказал пресс-секретарь российского главы Дмитрий Песков.

«Мы сравнительно недавно начали нашу работу по контрпропаганде, в хорошем смысле этого слова», — подчеркнул Дмитрий Песков в интервью журналистам агентства International Reporters. Он уточнил, что Москва начала активно доносить свою позицию западным странам в противовес пропаганде со стороны США и других стран.

В начале февраля президент РФ Владимир Путин дал интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. Этот случай стал явным проявлением работы России по противодействию пропаганде Запада. Песков выразил надежду, после интервью к Путину прислушаются на Западе.

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Россия сравнительно недавно начала свою работу по противодействию пропаганде Запада, направленной против страны. Об этом рассказал пресс-секретарь российского главы Дмитрий Песков. «Мы сравнительно недавно начали нашу работу по контрпропаганде, в хорошем смысле этого слова», — подчеркнул Дмитрий Песков в интервью журналистам агентства International Reporters. Он уточнил, что Москва начала активно доносить свою позицию западным странам в противовес пропаганде со стороны США и других стран. В начале февраля президент РФ Владимир Путин дал интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. Этот случай стал явным проявлением работы России по противодействию пропаганде Запада. Песков выразил надежду, после интервью к Путину прислушаются на Западе.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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