Песков заявил о жесткой цензуре СМИ и давлению в странах Запада

22 февраля 2024 в 12:07 Размер текста - 17 +

Димитрий Песков отметил цензуру иностранных СМИ со стороны их правительства Фото: Владимир Андреев © URA.RU Западные страны подвергаются жесткой цензуре со стороны своего правительства. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «В западных странах СМИ иногда подвергаются очень жесткому нажиму со стороны своих владельцев и со стороны правительств этих стран», — подчеркнул Дмитрий Песков в разговоре с журналистами агентства International Reporters. Он подчеркнул, что такие СМИ также распространяют информационные вбросы и фейки в рамках пропаганды. Во время интервью Песков дал понять, что Россия также начала противодействовать пропаганде со стороны Запада. Недавно российский президент Владимир Путин дал интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, где речь шла о причинах и целях проведения РФ спецоперации на Украине. Песков выразил надежду, что Запад прислушается к мнению российского президента.

Западные страны подвергаются жесткой цензуре со стороны своего правительства. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «В западных странах СМИ иногда подвергаются очень жесткому нажиму со стороны своих владельцев и со стороны правительств этих стран», — подчеркнул Дмитрий Песков в разговоре с журналистами агентства International Reporters. Он подчеркнул, что такие СМИ также распространяют информационные вбросы и фейки в рамках пропаганды. Во время интервью Песков дал понять, что Россия также начала противодействовать пропаганде со стороны Запада. Недавно российский президент Владимир Путин дал интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, где речь шла о причинах и целях проведения РФ спецоперации на Украине. Песков выразил надежду, что Запад прислушается к мнению российского президента.