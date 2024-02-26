Австралия ввела санкции против сотрудников ФСИН из-за смерти Навального*

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Австралия наложила санкции против сотрудников ФСИН и управления колонии №6 Фото:
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Навальный* скончался в колонии

Правительство Австралии ввело санкции в отношении сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) после смерти Алексея Навального (внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов). Об этом сообщили в австралийском МИДе.

«Австралийское правительство глубоко шокировано и опечалено смертью Навального, и введенные санкции демонстрируют нашу готовность привлечь к ответственности лиц, ответственных за серьезные нарушения прав человека», — говорится в заявлении, передает ТАСС. Также ограничения были введены против руководителя и заместителей главы ИК №6, где сидел Навальный.

О смерти Навального стало известно 16 февраля. Запад сразу же начал обвинять в случившемся российскую сторону, однако официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала «обвинителей» дождаться результатов судмедэкспертизы. Недавно начальник Главного управления украинской разведки Кирилл Буданов (внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов) заявил, что, по данным ГУР, смерть Навального наступила из-за оторвавшегося тромба, пишет Pravda.Ru.

Также генсек НАТО Йенс Столтенберг в связи со смертью оппозиционера пообещал отправлять больше военных альянса на Украину. Он уверен, что разжигая конфликт с РФ, можно «почтить память» Навального.

*Алексей Навальный внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов

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Правительство Австралии ввело санкции в отношении сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) после смерти Алексея Навального (внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов). Об этом сообщили в австралийском МИДе. «Австралийское правительство глубоко шокировано и опечалено смертью Навального, и введенные санкции демонстрируют нашу готовность привлечь к ответственности лиц, ответственных за серьезные нарушения прав человека», — говорится в заявлении, передает ТАСС. Также ограничения были введены против руководителя и заместителей главы ИК №6, где сидел Навальный. О смерти Навального стало известно 16 февраля. Запад сразу же начал обвинять в случившемся российскую сторону, однако официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала «обвинителей» дождаться результатов судмедэкспертизы. Недавно начальник Главного управления украинской разведки Кирилл Буданов (внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов) заявил, что, по данным ГУР, смерть Навального наступила из-за оторвавшегося тромба, пишет Pravda.Ru. Также генсек НАТО Йенс Столтенберг в связи со смертью оппозиционера пообещал отправлять больше военных альянса на Украину. Он уверен, что разжигая конфликт с РФ, можно «почтить память» Навального. *Алексей Навальный внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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