Солдат ВСУ записал прощальное видео на фоне штурма ВС РФ

Боец заявил, что ВС РФ усиленно атакуют в Красногоровке
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Во время штурма ВС РФ в Красногоровке в ДНР военный ВСУ записал прощальное видео. Оно опубликовано в telegram-канале «Военное дело».
«Похоже, скоро нам хана», — заявил украинский боец в видео,
Ранее тяжелораненый боец армии Украины записал прощальное видео для родных на русском языке. Он сомневался, что сможет выжить. Солдат попросил близких не расстраиваться и жить дальше. Однако ВСУ удалось эвакуировать военного, он проходит лечение.
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