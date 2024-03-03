Солдат ВСУ записал прощальное видео на фоне штурма ВС РФ

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Боец заявил, что ВС РФ усиленно атакуют в Красногоровке Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Во время штурма ВС РФ в Красногоровке в ДНР военный ВСУ записал прощальное видео. Оно опубликовано в telegram-канале «Военное дело».

«Похоже, скоро нам хана», — заявил украинский боец в видео, размещенном в telegram-канале. Он отметил, что российская армия усиленно атакует, а ВСУ несут большие потери в виде раненых и убитых.

Ранее тяжелораненый боец армии Украины записал прощальное видео для родных на русском языке. Он сомневался, что сможет выжить. Солдат попросил близких не расстраиваться и жить дальше. Однако ВСУ удалось эвакуировать военного, он проходит лечение.

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Во время штурма ВС РФ в Красногоровке в ДНР военный ВСУ записал прощальное видео. Оно опубликовано в telegram-канале «Военное дело». «Похоже, скоро нам хана», — заявил украинский боец в видео, размещенном в telegram-канале. Он отметил, что российская армия усиленно атакует, а ВСУ несут большие потери в виде раненых и убитых. Ранее тяжелораненый боец армии Украины записал прощальное видео для родных на русском языке. Он сомневался, что сможет выжить. Солдат попросил близких не расстраиваться и жить дальше. Однако ВСУ удалось эвакуировать военного, он проходит лечение.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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