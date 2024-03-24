Представители разных национальностей осудили теракт в «Крокус Сити Холле»

24 марта 2024 в 14:13 Размер текста - 17 +

24 марта в России объявлен общенациональным днем траура Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл» Теракт в «Крокус Сити Холле» осудили представители различных национальностей. Среди них: Российский еврейский конгресс (РЕК), Церковь Христиан Адвентистов Седьмого Дня, Киннор Россия, Еврейская Национально-Культурная автономия «Надежда» (Астрахань), Ассамблея народов России и другие. «Мы решительно осуждаем терроризм во всех его проявлениях. Почерк террористов не узнать невозможно, в какой бы стране они ни убивали невинных людей и какими бы благими целями ни оправдывали свои преступления», — говорится в заявлении РЕК . Там добавили, что терроризм — это общий и истинный враг для всех конфессий и национальностей. В Федеральной еврейской национально-культурной автономии пожелали пострадавшим скорейшего выздоровления. Там заявили, что нет никакого оправдания терроризму. Известно о 154 погибших в результате теракта Фото: Роман Наумов © URA.RU «Нет слов, чтобы передать всю боль… Скорбим вместе со всеми», — передает Киннор России в своем telegram-канале . Об этом также написали и в Ассамблее народов России в Кировской области. Еврейская Национально-Культурная автономия «Надежда» в Астрахани выразила искренние соболезнования родным и близким погибших. «Скорбим всей страной», — добавили там. Слова опубликованы на странице «Надежды» в соцсети « Вконтакте ». Еврейское оренбургское сообщество «Ренка» отметило, что теракт — это страшная трагедия для всех. Действия террористов там назвали зверским убийством мирных граждан. Заявление опубликовано во « Вконтакте » «Жизнь человека — бесценный дар Божий и никто не вправе посягать на нее», — говорится в сообщении Церкви Христиан Адвентистов Седьмого Дня. Никакого оправдания насилию и терроризму нет, добавили там. Здание «Крокус Сити Холла» прогорело, а его крыша обвалилась Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Калмыцком Хуруле заявили, что теракт в «Крокусе» потряс всю страну. «Сегодня свои молитвы монахи будут возносить за всех погибших и выздоровлению пострадавших», — добавили там. Слова опубликованы в telegram-канале Хурула. Искренние соболезнования также были выражены в Федеральной национально-культурной автономии азербайджанцев , Ассоциации финно-угорских народов , ассамблеи народов России , Совете российской ассоциации защиты религиозной свободы . «Этот террористический акт направлен на разрушение нашего единства, дружбы, нашей самобытности, образа жизни!» — заявили в руководстве Федеральной национально-культурной автономии курдов РФ. Там призвали всех граждан страны объединиться для противостояния силам зла. Только единство и готовность дать отпор будет лучшим ответом, отметили в автономии. Заявление опубликовано в telegram-канале . В Региональном отделении ОГО «Ассамблея народов России» Республики Дагестан добавили, что террористов сложно назвать людьми. Теракт они назвали ударом в спину. «Выражаем искренние соболезнования родным и близким погибших», — сообщили там. Вся страна скорбит по жертвам теракта в «Крокус Сити Холл» Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент Международной Черкесской Ассоциации Хаути Сохроков отметил, что организация с глубоким прискорбием восприняла известие о теракте. Он пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим. Всемирная мусульманская лига также осудила вооруженный террористический акт. Об этом говорится в заявлении Генерального секретариата Лиги. От рук террористов погибли 133 человека, больше сотни получили ранения, по последним данным. Трагедия произошла вечером 22 марта, когда люди пришли на концерт группы «Пикник» в «Крокус Сити Холле». Преступники были задержаны при попытке пересечь границу с Украиной в Брянской области. Сегодня над ними состоится суд. 24 марта в России объявлен траур. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Теракт в «Крокус Сити Холле» осудили представители различных национальностей. Среди них: Российский еврейский конгресс (РЕК), Церковь Христиан Адвентистов Седьмого Дня, Киннор Россия, Еврейская Национально-Культурная автономия «Надежда» (Астрахань), Ассамблея народов России и другие. «Мы решительно осуждаем терроризм во всех его проявлениях. Почерк террористов не узнать невозможно, в какой бы стране они ни убивали невинных людей и какими бы благими целями ни оправдывали свои преступления», — говорится в заявлении РЕК. Там добавили, что терроризм — это общий и истинный враг для всех конфессий и национальностей. В Федеральной еврейской национально-культурной автономии пожелали пострадавшим скорейшего выздоровления. Там заявили, что нет никакого оправдания терроризму. «Нет слов, чтобы передать всю боль… Скорбим вместе со всеми», — передает Киннор России в своем telegram-канале. Об этом также написали и в Ассамблее народов России в Кировской области. Еврейская Национально-Культурная автономия «Надежда» в Астрахани выразила искренние соболезнования родным и близким погибших. «Скорбим всей страной», — добавили там. Слова опубликованы на странице «Надежды» в соцсети «Вконтакте». Еврейское оренбургское сообщество «Ренка» отметило, что теракт — это страшная трагедия для всех. Действия террористов там назвали зверским убийством мирных граждан. Заявление опубликовано во «Вконтакте» «Жизнь человека — бесценный дар Божий и никто не вправе посягать на нее», — говорится в сообщении Церкви Христиан Адвентистов Седьмого Дня. Никакого оправдания насилию и терроризму нет, добавили там. В Калмыцком Хуруле заявили, что теракт в «Крокусе» потряс всю страну. «Сегодня свои молитвы монахи будут возносить за всех погибших и выздоровлению пострадавших», — добавили там. Слова опубликованы в telegram-канале Хурула. Искренние соболезнования также были выражены в Федеральной национально-культурной автономии азербайджанцев, Ассоциации финно-угорских народов, ассамблеи народов России, Совете российской ассоциации защиты религиозной свободы. «Этот террористический акт направлен на разрушение нашего единства, дружбы, нашей самобытности, образа жизни!» — заявили в руководстве Федеральной национально-культурной автономии курдов РФ. Там призвали всех граждан страны объединиться для противостояния силам зла. Только единство и готовность дать отпор будет лучшим ответом, отметили в автономии. Заявление опубликовано в telegram-канале. В Региональном отделении ОГО «Ассамблея народов России» Республики Дагестан добавили, что террористов сложно назвать людьми. Теракт они назвали ударом в спину. «Выражаем искренние соболезнования родным и близким погибших», — сообщили там. Президент Международной Черкесской Ассоциации Хаути Сохроков отметил, что организация с глубоким прискорбием восприняла известие о теракте. Он пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим. Всемирная мусульманская лига также осудила вооруженный террористический акт. Об этом говорится в заявлении Генерального секретариата Лиги. От рук террористов погибли 133 человека, больше сотни получили ранения, по последним данным. Трагедия произошла вечером 22 марта, когда люди пришли на концерт группы «Пикник» в «Крокус Сити Холле». Преступники были задержаны при попытке пересечь границу с Украиной в Брянской области. Сегодня над ними состоится суд. 24 марта в России объявлен траур.