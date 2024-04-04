Звезду кулачных боев Муртазалиева посадили за незаконное хранение оружия

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У Сиражудина Муртазалиева нашли пистолет Retay 17 9-мм калибра Фото:

Звезду кулачной лиги Hardcore-Fighting Сиражудина Муртазалиева приговорили к 3,2 годам лишения свободы. Его обвинили в незаконном хранении оружия.

«Муртазалиева приговорили к 3,2 годам лишения свободы за незаконное хранение оружия», — сообщил telegram-канал Mash. По словам самого спортсмена, оружие он носит с собой даже на тренировки в зал.

По информации канала, в июле 2023 года дома у Сиражудина нашли пистолет Retay 17 9-мм калибра, который из охолощенного, способного стрелять только холостыми патронами, был переделан в огнестрельное оружие. В суде Муртазалиев уточнил, что не знал об этом. Однако в такую версию не поверили и приговорили спортсмена к лишению свободы.

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Звезду кулачной лиги Hardcore-Fighting Сиражудина Муртазалиева приговорили к 3,2 годам лишения свободы. Его обвинили в незаконном хранении оружия. «Муртазалиева приговорили к 3,2 годам лишения свободы за незаконное хранение оружия», — сообщил telegram-канал Mash. По словам самого спортсмена, оружие он носит с собой даже на тренировки в зал. По информации канала, в июле 2023 года дома у Сиражудина нашли пистолет Retay 17 9-мм калибра, который из охолощенного, способного стрелять только холостыми патронами, был переделан в огнестрельное оружие. В суде Муртазалиев уточнил, что не знал об этом. Однако в такую версию не поверили и приговорили спортсмена к лишению свободы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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