Звезду кулачных боев Муртазалиева посадили за незаконное хранение оружия

Звезду кулачной лиги Hardcore-Fighting Сиражудина Муртазалиева приговорили к 3,2 годам лишения свободы. Его обвинили в незаконном хранении оружия.
«Муртазалиева приговорили к 3,2 годам лишения свободы за незаконное хранение оружия», — сообщил telegram-канал Mash. По словам самого спортсмена, оружие он носит с собой даже на тренировки в зал.
По информации канала, в июле 2023 года дома у Сиражудина нашли пистолет Retay 17 9-мм калибра, который из охолощенного, способного стрелять только холостыми патронами, был переделан в огнестрельное оружие. В суде Муртазалиев уточнил, что не знал об этом. Однако в такую версию не поверили и приговорили спортсмена к лишению свободы.
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