Минздрав сделал резонансное заявление о продолжительности жизни современных детей

Минздрав РФ: рожденные сейчас дети могут дожить до 150 лет

11 апреля 2024 в 16:13 Размер текста - 17 +

Лейла Намазова-Баранова сообщила, что нужно правильно сохранить здоровье ребенка, чтобы он прожил до 150 лет Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Дети, рожденные сейчас, могут рассчитывать на продолжительность жизни до 150 лет, при условии правильного подхода к сохранению здоровья с раннего возраста, особенно до трех лет. Об этом заявила главный внештатный детский специалист по профилактической медицине Минздрава РФ Лейла Намазова-Баранова. «Можно тем, кто родится сегодня, прожить и 120, и 150 лет. Это возможно с точки зрения того, что закладывается в человека, как потенциал для длинной жизни», — заявила Намазова-Баранова на пресс-конференции, посвященной актуальным вопросам иммунопрофилактики. Ее слова передает РИА Новости. Она подчеркнула, что первые три года жизни важны для формирования здоровья ребенка. Намазова-Баранова отметила критическую важность своевременной вакцинации для предотвращения инфекционных заболеваний, последствия которых могут оказаться долгосрочными. Ранее «Росстат» сообщил, что рождаемость в России упала до многолетнего минимума. Однако в правительстве РФ заявили, что за последние 8-10 лет количество многодетных семей увеличилось в два раза и сейчас составляет около 2,3 млн, передает RT. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Дети, рожденные сейчас, могут рассчитывать на продолжительность жизни до 150 лет, при условии правильного подхода к сохранению здоровья с раннего возраста, особенно до трех лет. Об этом заявила главный внештатный детский специалист по профилактической медицине Минздрава РФ Лейла Намазова-Баранова. «Можно тем, кто родится сегодня, прожить и 120, и 150 лет. Это возможно с точки зрения того, что закладывается в человека, как потенциал для длинной жизни», — заявила Намазова-Баранова на пресс-конференции, посвященной актуальным вопросам иммунопрофилактики. Ее слова передает РИА Новости. Она подчеркнула, что первые три года жизни важны для формирования здоровья ребенка. Намазова-Баранова отметила критическую важность своевременной вакцинации для предотвращения инфекционных заболеваний, последствия которых могут оказаться долгосрочными. Ранее «Росстат» сообщил, что рождаемость в России упала до многолетнего минимума. Однако в правительстве РФ заявили, что за последние 8-10 лет количество многодетных семей увеличилось в два раза и сейчас составляет около 2,3 млн, передает RT.