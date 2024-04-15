В России будут сажать на 5 лет за порчу имущества из-за расовой ненависти

15 апреля 2024 в 16:33 Размер текста - 17 +

Изменения будут внесены в 167 статью УК РФ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В России усилят ответственность до пяти лет лишения свободы за уничтожение имущества по мотивам политической, религиозной или расовой ненависти или вражды. Соответствующий законопроект будет поддержан правительственной комиссией на заседании 15 апреля. Об этом анонимный источник сообщил агентству «Интерфакс». Законопроект, подготовленный председателем комитета ГД по безопасности и противодействию коррупции Василием Пискаревым, предполагает изменения в часть вторую статьи 167 Уголовного кодекса РФ — «Умышленное уничтожение или повреждение имущества». За преступление против чужого имущества, мотивом для совершения которого стала расовая, религиозная или политическая ненависть или вражда, в законопроекте предполагается наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет, либо принудительные работы — сообщает агентство «Интерфакс». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В России усилят ответственность до пяти лет лишения свободы за уничтожение имущества по мотивам политической, религиозной или расовой ненависти или вражды. Соответствующий законопроект будет поддержан правительственной комиссией на заседании 15 апреля. Об этом анонимный источник сообщил агентству «Интерфакс». Законопроект, подготовленный председателем комитета ГД по безопасности и противодействию коррупции Василием Пискаревым, предполагает изменения в часть вторую статьи 167 Уголовного кодекса РФ — «Умышленное уничтожение или повреждение имущества». За преступление против чужого имущества, мотивом для совершения которого стала расовая, религиозная или политическая ненависть или вражда, в законопроекте предполагается наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет, либо принудительные работы — сообщает агентство «Интерфакс».