Житель Нефтеюганска (ХМАО) Александр Назаренко поймал в центре Екатеринбурга огромного судака. Рыбак признался URA.RU, что выпустил его обратно.
«Я сам не местный, приехал из ХМАО, в Екатеринбурге никогда не рыбачил. Решил проведать Плотинку. Нашел место, подобрал нужный „ключик“, и вот адреналин получен! Выловил огромного судака, местные рыбаки и прохожие были в шоке. Никто не верил, что в Исети, в черте города, водится такая рыба», — рассказал Назаренко.
Судак потянул более чем на три килограмма. Нефтеюганец, сделав фото на память, отпустил его обратно в реку.
«Я рыболов-спортсмен, а у нас принято рыбу отпускать. Мы на рыбалку ездим за процессом. В нерест принципиально не ловим, даем рыбе отдохнуть и пополнить водоем», — объяснил рыбак.
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