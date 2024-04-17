Житель ХМАО поймал в центре Екатеринбурга огромного судака. Фото

17 апреля 2024 в 11:55 Размер текста - 17 +

Рыбак выловил судака в Исети рядом с Плотинкой (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU Житель Нефтеюганска (ХМАО) Александр Назаренко поймал в центре Екатеринбурга огромного судака. Рыбак признался URA.RU, что выпустил его обратно. «Я сам не местный, приехал из ХМАО, в Екатеринбурге никогда не рыбачил. Решил проведать Плотинку. Нашел место, подобрал нужный „ключик“, и вот адреналин получен! Выловил огромного судака, местные рыбаки и прохожие были в шоке. Никто не верил, что в Исети, в черте города, водится такая рыба», — рассказал Назаренко. Судак потянул более чем на три килограмма. Нефтеюганец, сделав фото на память, отпустил его обратно в реку. «Я рыболов-спортсмен, а у нас принято рыбу отпускать. Мы на рыбалку ездим за процессом. В нерест принципиально не ловим, даем рыбе отдохнуть и пополнить водоем», — объяснил рыбак. Александр поймал несколько рыбин и всех отпустил Фото: предоставлено Александром Назаренко Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Житель Нефтеюганска (ХМАО) Александр Назаренко поймал в центре Екатеринбурга огромного судака. Рыбак признался URA.RU, что выпустил его обратно. «Я сам не местный, приехал из ХМАО, в Екатеринбурге никогда не рыбачил. Решил проведать Плотинку. Нашел место, подобрал нужный „ключик“, и вот адреналин получен! Выловил огромного судака, местные рыбаки и прохожие были в шоке. Никто не верил, что в Исети, в черте города, водится такая рыба», — рассказал Назаренко. Судак потянул более чем на три килограмма. Нефтеюганец, сделав фото на память, отпустил его обратно в реку. «Я рыболов-спортсмен, а у нас принято рыбу отпускать. Мы на рыбалку ездим за процессом. В нерест принципиально не ловим, даем рыбе отдохнуть и пополнить водоем», — объяснил рыбак.