Житель ХМАО поймал в центре Екатеринбурга огромного судака. Фото

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Свердловские зарисовки. Екатеринбург, рыбак, исеть, город, силуэт, городской пруд, новостройки, река
Рыбак выловил судака в Исети рядом с Плотинкой (архивное фото) Фото:

Житель Нефтеюганска (ХМАО) Александр Назаренко поймал в центре Екатеринбурга огромного судака. Рыбак признался URA.RU, что выпустил его обратно.

«Я сам не местный, приехал из ХМАО, в Екатеринбурге никогда не рыбачил. Решил проведать Плотинку. Нашел место, подобрал нужный „ключик“, и вот адреналин получен! Выловил огромного судака, местные рыбаки и прохожие были в шоке. Никто не верил, что в Исети, в черте города, водится такая рыба», — рассказал Назаренко.

Судак потянул более чем на три килограмма. Нефтеюганец, сделав фото на память, отпустил его обратно в реку.

«Я рыболов-спортсмен, а у нас принято рыбу отпускать. Мы на рыбалку ездим за процессом. В нерест принципиально не ловим, даем рыбе отдохнуть и пополнить водоем», — объяснил рыбак.

Александр поймал несколько рыбин и всех отпустил
Александр поймал несколько рыбин и всех отпустил
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Житель Нефтеюганска (ХМАО) Александр Назаренко поймал в центре Екатеринбурга огромного судака. Рыбак признался URA.RU, что выпустил его обратно. «Я сам не местный, приехал из ХМАО, в Екатеринбурге никогда не рыбачил. Решил проведать Плотинку. Нашел место, подобрал нужный „ключик“, и вот адреналин получен! Выловил огромного судака, местные рыбаки и прохожие были в шоке. Никто не верил, что в Исети, в черте города, водится такая рыба», — рассказал Назаренко. Судак потянул более чем на три килограмма. Нефтеюганец, сделав фото на память, отпустил его обратно в реку. «Я рыболов-спортсмен, а у нас принято рыбу отпускать. Мы на рыбалку ездим за процессом. В нерест принципиально не ловим, даем рыбе отдохнуть и пополнить водоем», — объяснил рыбак.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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