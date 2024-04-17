Глава СПЧ предложил ставить на воинский учет мигрантов

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Заседание в полпредстве по работе СМИ на протестных акциях. Екатеринбург, фадеев валерий
Фадеев (на фото) заявил, что у граждан РФ есть права и обязанности, поэтому мигрантов с российским паспортом нужно ставить на воинский учет Фото:

В России предложили ставить мигрантов на воинский учет, когда они получают российский паспорт. Об этом сообщает глава СПЧ Валерий Фадеев. Он отметил, что у российских граждан есть не только права, но и обязанности.

«Наше предложение очень простое: давайте организуем так эту процедуру [получения гражданства и постановки на воинский учет], чтобы это происходило в одно время за одним и тем же столом… Им нравятся права российских граждан, извините, есть еще и обязанности у российских граждан», — заявил Фадеев на пресс-конференции «Проблемы миграционной политики в России». Она проходила в мультимедийном пресс-центре медиагруппы «Россия сегодня».

Ранее зампред Совета по развитию цифровой экономики при СФ, сенатор Артем Шейкин, что Минцифры России разрабатывает закон, согласно которому иностранные граждане и лица без гражданства в ограниченном порядке смогут приобретать сим-карты. Они смогут покупать их только при наличии регистрации на портале «Госуслуги».

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В России предложили ставить мигрантов на воинский учет, когда они получают российский паспорт. Об этом сообщает глава СПЧ Валерий Фадеев. Он отметил, что у российских граждан есть не только права, но и обязанности. «Наше предложение очень простое: давайте организуем так эту процедуру [получения гражданства и постановки на воинский учет], чтобы это происходило в одно время за одним и тем же столом… Им нравятся права российских граждан, извините, есть еще и обязанности у российских граждан», — заявил Фадеев на пресс-конференции «Проблемы миграционной политики в России». Она проходила в мультимедийном пресс-центре медиагруппы «Россия сегодня». Ранее зампред Совета по развитию цифровой экономики при СФ, сенатор Артем Шейкин, что Минцифры России разрабатывает закон, согласно которому иностранные граждане и лица без гражданства в ограниченном порядке смогут приобретать сим-карты. Они смогут покупать их только при наличии регистрации на портале «Госуслуги».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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