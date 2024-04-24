«Время героев» запускает дополнительное тестирование для участников СВО

24 апреля 2024 в 14:14 Размер текста - 17 +

Проект «Время Героев» направлен на подготовку профессиональных руководителей Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Участники спецоперации, не прошедшие первоначальное тестирование для программы «Время героев», получили возможность пройти его во время отпуска в филиалах Президентской академии. Теперь для них функционируют постоянно действующие пункты дистанционной оценки. «Участники отбора на программу „Время героев“, которые не смогли пройти тестирование, выполняя боевые задачи, но готовы пройти отбор, находясь в отпуске, могут это сделать в филиалах Президентской академии», — говорится на сайте проекта « Время героев ». В личных кабинетах участников будет располагаться все необходимая информация. Они сами могут выбрать филиал, дату и время визита. Запись на тестирование уже открыта в Ростове-на-Дону и Симферополе, а с 15 мая к ним присоединятся пункты в 43 городах России. Среди них: Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Казань, Пермь и другие. Тестирование будет доступно до конца 2024 года. Программа «Время героев» запущена по поручению президента России Владимира Путина и направлена на подготовку квалифицированных руководителей из числа участников СВО для работы в государственном секторе. Обучение длится около двух лет и сочетает очные занятия с самостоятельной работой. Путин отмечал, что участники спецоперации сейчас являются подлинной элитой, которая доказала свою преданность России делом. Проект заработал 1 марта 2024 года. Кузницей новых кадров станет Президентская академия (РАНХиГС). Все подробности о «Времени героев» — в материале URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Участники спецоперации, не прошедшие первоначальное тестирование для программы «Время героев», получили возможность пройти его во время отпуска в филиалах Президентской академии. Теперь для них функционируют постоянно действующие пункты дистанционной оценки. «Участники отбора на программу „Время героев“, которые не смогли пройти тестирование, выполняя боевые задачи, но готовы пройти отбор, находясь в отпуске, могут это сделать в филиалах Президентской академии», — говорится на сайте проекта «Время героев». В личных кабинетах участников будет располагаться все необходимая информация. Они сами могут выбрать филиал, дату и время визита. Запись на тестирование уже открыта в Ростове-на-Дону и Симферополе, а с 15 мая к ним присоединятся пункты в 43 городах России. Среди них: Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Казань, Пермь и другие. Тестирование будет доступно до конца 2024 года. Программа «Время героев» запущена по поручению президента России Владимира Путина и направлена на подготовку квалифицированных руководителей из числа участников СВО для работы в государственном секторе. Обучение длится около двух лет и сочетает очные занятия с самостоятельной работой. Путин отмечал, что участники спецоперации сейчас являются подлинной элитой, которая доказала свою преданность России делом. Проект заработал 1 марта 2024 года. Кузницей новых кадров станет Президентская академия (РАНХиГС). Все подробности о «Времени героев» — в материале URA.RU.