Общественники меняют правила отбора участников СВО в кадровый резерв президента

Отбор в президентскую программу для участников СВО контролируют общественники

25 апреля 2024 в 18:58 Размер текста - 17 +

Программа «Время героев» создана по поручению Путина Фото: Владимир Андреев © URA.RU Состоялось первое заседание Общественного совета президентской образовательной программы «Время героев» для участников и ветеранов СВО. Новый орган будет осуществлять контроль за честностью, открытостью и прозрачностью отбора на президентскую программу. Она призвана подготовить участников спецоперации для работы в госсекторе. «Приход ребят из зоны СВО на государственные должности придаст импульс развитию всей системы государственного управления. Кроме того, это будет способствовать патриотическому воспитанию молодого поколения», — считает член общественного совета Герой России Виктор Бочаров. Он добавил, что приход участников СВО на госслужбу поможет патриотическому воспитанию молодого поколения. Замминистра обороны РФ Виктор Горемыкин напомнил слова президента РФ Владимира Путина о том, что элита — это те, кто служат нашей стране. «Если эти люди придут на управленческие должности на всех уровнях — от этого выиграют и страна, и жители», — сказал он. А начальник управления по социальному сопровождению фонда «Защитники Отечества» Юрий Хабров считает, что «Время героев» позволит реализовать участникам СВО свой лидерский и управленческий потенциал в мирное время. Программа «Время героев» создана по поручению президента РФ Владимира Путина. Тысячи участников уже прошли отбор. В их числе ветераны боевых действий и военнослужащие, находящиеся в зоне СВО. Специально для них было продлено время тестирования. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Состоялось первое заседание Общественного совета президентской образовательной программы «Время героев» для участников и ветеранов СВО. Новый орган будет осуществлять контроль за честностью, открытостью и прозрачностью отбора на президентскую программу. Она призвана подготовить участников спецоперации для работы в госсекторе. «Приход ребят из зоны СВО на государственные должности придаст импульс развитию всей системы государственного управления. Кроме того, это будет способствовать патриотическому воспитанию молодого поколения», — считает член общественного совета Герой России Виктор Бочаров. Он добавил, что приход участников СВО на госслужбу поможет патриотическому воспитанию молодого поколения. Замминистра обороны РФ Виктор Горемыкин напомнил слова президента РФ Владимира Путина о том, что элита — это те, кто служат нашей стране. «Если эти люди придут на управленческие должности на всех уровнях — от этого выиграют и страна, и жители», — сказал он. А начальник управления по социальному сопровождению фонда «Защитники Отечества» Юрий Хабров считает, что «Время героев» позволит реализовать участникам СВО свой лидерский и управленческий потенциал в мирное время. Программа «Время героев» создана по поручению президента РФ Владимира Путина. Тысячи участников уже прошли отбор. В их числе ветераны боевых действий и военнослужащие, находящиеся в зоне СВО. Специально для них было продлено время тестирования.