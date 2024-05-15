Слова госсекретаря США Энтони Блинкена о выборах на Украине, произнесенные в одном из баров Киева, звучат как издевательство и глумление. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«То, что он сказал в отношении Украины, просто невозможно слушать, потому что это не просто грубейшее попрание суверенитета, демократических ценностей – это просто глумление», — передает слова Захаровой радио Sputnik. Она добавила, что высказывания Блинкена являются грубейшим нарушением суверенитета украинского государства и демократических ценностей.
Фраза госсекретаря о том, что выборы на Украине состоятся, когда украинцы почувствуют, что условия позволяют, вызывает возмущение. Захарова выразила недовольство тем, что проведение выборов должно зависеть исключительно от чувств граждан определенной страны, игнорируя конституционные нормы и законодательство.
Выборы президента Украины были запланированы на конец марта 2024 года, но действующий украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что из-за ухудшившейся военной обстановки в стране проведение голосования "неактуально в данный момент". Тем не менее Верховный суд Украины начал расследование в отношении Верховной рады из-за нарушения конституционного порядка в отношении несменяемости президента Зеленского.
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