Лавров назвал принцип, который должен быть в основе переговоров по Украине

Любые будущие переговоры по разрешению ситуации на Украине должны строиться на основе принципа обеспечения равной и неделимой безопасности, принимая во внимание текущее положение вещей на местах. Об этом заявил глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров.
«Переговоры должны опираться на принцип неделимости безопасности и реалии на земле. Это предполагает уважение сложившихся на земле реалий, отражающих волю проживающих там людей», — заявил Сергей Лавров в интервью РИА Новости.
Россия рассматривает предложение о потенциальном проведении международной конференции для мирного разрешения конфликта на Украине, в которой примут участие как Москва, так и Киев. Это, по мнению Лаврова, возможный следующий шаг в рамках усилий Китая по налаживанию условий для урегулирования данного кризиса.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.