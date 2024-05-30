Лавров назвал принцип, который должен быть в основе переговоров по Украине

Лавров: переговоры с Украиной должны опираться с учетом реалий на земле

30 мая 2024 в 06:09 Размер текста - 17 +

Лавров считает, что Украина должна уважать волеизъявление народа Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Любые будущие переговоры по разрешению ситуации на Украине должны строиться на основе принципа обеспечения равной и неделимой безопасности, принимая во внимание текущее положение вещей на местах. Об этом заявил глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров. «Переговоры должны опираться на принцип неделимости безопасности и реалии на земле. Это предполагает уважение сложившихся на земле реалий, отражающих волю проживающих там людей», — заявил Сергей Лавров в интервью РИА Новости. Россия рассматривает предложение о потенциальном проведении международной конференции для мирного разрешения конфликта на Украине, в которой примут участие как Москва, так и Киев. Это, по мнению Лаврова, возможный следующий шаг в рамках усилий Китая по налаживанию условий для урегулирования данного кризиса. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Любые будущие переговоры по разрешению ситуации на Украине должны строиться на основе принципа обеспечения равной и неделимой безопасности, принимая во внимание текущее положение вещей на местах. Об этом заявил глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров. «Переговоры должны опираться на принцип неделимости безопасности и реалии на земле. Это предполагает уважение сложившихся на земле реалий, отражающих волю проживающих там людей», — заявил Сергей Лавров в интервью РИА Новости. Россия рассматривает предложение о потенциальном проведении международной конференции для мирного разрешения конфликта на Украине, в которой примут участие как Москва, так и Киев. Это, по мнению Лаврова, возможный следующий шаг в рамках усилий Китая по налаживанию условий для урегулирования данного кризиса.