Лавров назвал принцип, который должен быть в основе переговоров по Украине

Лавров: переговоры с Украиной должны опираться с учетом реалий на земле
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Президент России Владимир Путин и глава президентского совета Ливиии Мухаммед аль-Менфи во время двусторонней встречи. Санкт-Петербург, лавров сергей
Лавров считает, что Украина должна уважать волеизъявление народа Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Любые будущие переговоры по разрешению ситуации на Украине должны строиться на основе принципа обеспечения равной и неделимой безопасности, принимая во внимание текущее положение вещей на местах. Об этом заявил глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров.

«Переговоры должны опираться на принцип неделимости безопасности и реалии на земле. Это предполагает уважение сложившихся на земле реалий, отражающих волю проживающих там людей», — заявил Сергей Лавров в интервью РИА Новости.

Россия рассматривает предложение о потенциальном проведении международной конференции для мирного разрешения конфликта на Украине, в которой примут участие как Москва, так и Киев. Это, по мнению Лаврова, возможный следующий шаг в рамках усилий Китая по налаживанию условий для урегулирования данного кризиса.

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Любые будущие переговоры по разрешению ситуации на Украине должны строиться на основе принципа обеспечения равной и неделимой безопасности, принимая во внимание текущее положение вещей на местах. Об этом заявил глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров. «Переговоры должны опираться на принцип неделимости безопасности и реалии на земле. Это предполагает уважение сложившихся на земле реалий, отражающих волю проживающих там людей», — заявил Сергей Лавров в интервью РИА Новости. Россия рассматривает предложение о потенциальном проведении международной конференции для мирного разрешения конфликта на Украине, в которой примут участие как Москва, так и Киев. Это, по мнению Лаврова, возможный следующий шаг в рамках усилий Китая по налаживанию условий для урегулирования данного кризиса.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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