Патриарх Кирилл рассказал, что «Господь ограничил его голос»

Патриарх Кирилл не смог закончить проповедь из-за пропажи голоса
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Парад Победы на Красной Площади в Москве. 9 мая 2024, патриарх кирилл
Патриарх Кирилл не смог произнести проповедь после литургии из-за вмешательства Господа Фото:

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл не смог произнести проповедь после литургии в храме Христа Спасителя. По его словам, он не смог обратиться к верующим потому, что «Господь ограничил его голос».

«Господь ограничил сегодня мой голос к концу службы, поэтому не смогу по обыкновению произнести проповедь», — сказал патриарх Кирилл, обращаясь к верующим после литургии. Его слова передает РИА Новости. Глава РПЦ также поздравил верующих с Днем памяти святых отцов I Вселенского Собора и попросил молитв за свое здоровье.

Во время службы патриарх Кирилл дал наставление епископу Феодосию, которого возвел в сан. Теперь Феодосий будет служить в Алатырской епархии в Чувашской митрополии.

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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл не смог произнести проповедь после литургии в храме Христа Спасителя. По его словам, он не смог обратиться к верующим потому, что «Господь ограничил его голос». «Господь ограничил сегодня мой голос к концу службы, поэтому не смогу по обыкновению произнести проповедь», — сказал патриарх Кирилл, обращаясь к верующим после литургии. Его слова передает РИА Новости. Глава РПЦ также поздравил верующих с Днем памяти святых отцов I Вселенского Собора и попросил молитв за свое здоровье. Во время службы патриарх Кирилл дал наставление епископу Феодосию, которого возвел в сан. Теперь Феодосий будет служить в Алатырской епархии в Чувашской митрополии.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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