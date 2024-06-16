Патриарх Кирилл рассказал, что «Господь ограничил его голос»

Патриарх Кирилл не смог закончить проповедь из-за пропажи голоса

16 июня 2024 в 16:47 Размер текста - 17 +

Патриарх Кирилл не смог произнести проповедь после литургии из-за вмешательства Господа Фото: Роман Наумов © URA.RU Патриарх Московский и всея Руси Кирилл не смог произнести проповедь после литургии в храме Христа Спасителя. По его словам, он не смог обратиться к верующим потому, что «Господь ограничил его голос». «Господь ограничил сегодня мой голос к концу службы, поэтому не смогу по обыкновению произнести проповедь», — сказал патриарх Кирилл, обращаясь к верующим после литургии. Его слова передает РИА Новости. Глава РПЦ также поздравил верующих с Днем памяти святых отцов I Вселенского Собора и попросил молитв за свое здоровье. Во время службы патриарх Кирилл дал наставление епископу Феодосию, которого возвел в сан. Теперь Феодосий будет служить в Алатырской епархии в Чувашской митрополии. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл не смог произнести проповедь после литургии в храме Христа Спасителя. По его словам, он не смог обратиться к верующим потому, что «Господь ограничил его голос». «Господь ограничил сегодня мой голос к концу службы, поэтому не смогу по обыкновению произнести проповедь», — сказал патриарх Кирилл, обращаясь к верующим после литургии. Его слова передает РИА Новости. Глава РПЦ также поздравил верующих с Днем памяти святых отцов I Вселенского Собора и попросил молитв за свое здоровье. Во время службы патриарх Кирилл дал наставление епископу Феодосию, которого возвел в сан. Теперь Феодосий будет служить в Алатырской епархии в Чувашской митрополии.