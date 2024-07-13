Песков раскрыл, какой жесткий ответ Россия приготовит Европе при размещении ракет США

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил обеспокоенность планами США по размещению ракет в Европе, предупредив о жестком ответе России на такие действия. Он подчеркнул, что Россия обладает потенциалом для сдерживания возможных угроз, а столицы Европы станут «потенциальной жертвой» из-за размещения западного вооружения.
«Европа находится в прицеле наших ракет. <...> У нас хватает потенциала, чтобы сдерживать эти ракеты. Потенциальными жертвами являются столицы [европейских] государств», — заявил Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину. Он также отметил неутешительное состояние Европы, заметив, что она «трещит по швам».
Ранее в США рассказали о планах по размещению в Германии новых ударных систем к 2026 году. В ФРГ хотят поставить ракеты SM-6 и Tomahawk и гиперзвуковое оружие.
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