Пользователей Ozon предупредили о новых опасностях

Ozon заблокировал более 12,8 тысяч мошеннических сайтов в 2024 году

Ozon рассказал о масштабах борьбы с фишингом и скамом Фото: Анна Майорова © URA.RU

В первом полугодии 2024 года Ozon заблокировали около 9,3 тысяч скам-ресурсов и больше 3,5 тысяч фишинговых сайтов, которые пытались использовать бренд маркетплейса для обмана пользователей. Показатели аналогичного периода прошлого года значительно меньше, сообщил российский разработчик технологий для борьбы с кибербезопасностью.

«В России немного компаний, которые так же серьезно, как Ozon, подходят к вопросам кибербезопасности, защиты своего бренда. Тем более могут говорить об этом публично — это показатель зрелости компании и заботы о своих клиентах», — сообщил генеральный директор агентства F.A.C.C.T. Валерий Баулин в telegram-канале агентства.

В прошлом году было зафиксировано всего 498 таких сайтов. Пик активности пришелся на вторую половину 2023 года, когда было заблокировано более 38 тысяч сайтов. Эти высокие показатели объясняются увеличением активности партнерских программ для мошенников. В первой половине 2024 года активность снизилась более чем в четыре раза — до 9,341 тысячи сайтов. Однако текущие значения почти в 19 раз превышают показатели первой половины 2023 года.

В 2023 году директор по развитию направления кибербезопасности IT-центра «EdgeЦентр» Артем Избаенков среди главных угроз от мошенников называл слив данных физических лиц. По его словам, киберпреступники получали доступ к конфиденциальной информации россиян через базы маркетплейсов, таких, как OZON и Wildberries.