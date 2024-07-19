Бывший муж Ивлеевой Элджей завел новый роман. Фото

19 июля 2024 в 13:50 Размер текста - 17 +

Рэпер никак не прокомментировал кадры и лишь дополнил публикацию эмоджи в форме сердца Фото: Instagram/@sayonaraboy/ (Meta экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ) Российский хип-хоп исполнитель Элджей (настоящее имя Алексей Узенюк) подогрел слухи о романе с певицей ANIKV. Артист опубликовал совместное фото с девушкой сопроводив недвусмысленным эмоджи. На опубликованном Элджеем снимке запечатлен момент открытой симпатии: он обнимает девушку, ее лицо повернуто к камере. При этом исполнитель широко улыбается. Рэпер сопроводил публикацию эмоджи в виде пары мальчика и девочки, держащихся за руку. Это первое фото подобного характера, опубликованное артистом после развода с бывшей женой, блогером Анастасией Ивлеевой в 2021 году. Ивлеева и Узенюк поженились в 2019 году. Слухи о проблемах в браке начали появляться в конце 2020 года, однако тогда блогер опровергала. Но уже в 2021 году пара завершила официальную процедуру развода. Недавно Элджей с агрессией отреагировал на вопрос корреспондента о долгах бывшей жены. Инцидент произошел после концерта в Москве в конце июня. Журналист хотел узнать, как дела у рэпера, который сейчас большую часть времени проводит за границей. После одного из вопросов — про бывшую жену — Элджей попытался выбить телефон из рук журналиста. Фото: личные соцсети Элджея Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Российский хип-хоп исполнитель Элджей (настоящее имя Алексей Узенюк) подогрел слухи о романе с певицей ANIKV. Артист опубликовал совместное фото с девушкой сопроводив недвусмысленным эмоджи. На опубликованном Элджеем снимке запечатлен момент открытой симпатии: он обнимает девушку, ее лицо повернуто к камере. При этом исполнитель широко улыбается. Рэпер сопроводил публикацию эмоджи в виде пары мальчика и девочки, держащихся за руку. Это первое фото подобного характера, опубликованное артистом после развода с бывшей женой, блогером Анастасией Ивлеевой в 2021 году. Ивлеева и Узенюк поженились в 2019 году. Слухи о проблемах в браке начали появляться в конце 2020 года, однако тогда блогер опровергала. Но уже в 2021 году пара завершила официальную процедуру развода. Недавно Элджей с агрессией отреагировал на вопрос корреспондента о долгах бывшей жены. Инцидент произошел после концерта в Москве в конце июня. Журналист хотел узнать, как дела у рэпера, который сейчас большую часть времени проводит за границей. После одного из вопросов — про бывшую жену — Элджей попытался выбить телефон из рук журналиста.