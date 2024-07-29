ФСБ: мужчина, готовивший подрыв машины Минобороны, задержан в ДНР

29 июля 2024 в 09:28 Размер текста - 17 +

Задержанный выполнял задание минобороны Украины, сообщили в ФСБ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В ДНР задержан мужчина, который, по данным УФСБ по республике, выполнял задание Главного управления разведки министерства обороны Украины по подрыву служебного автомобиля Минобороны России. Задержание произошло в момент извлечения подозреваемым самодельного взрывного устройства из тайника. «УФСБ России по Донецкой Народной Республике с поличным задержан гражданин России, выполнявший задание ГУР МО Украины по подрыву служебного автомобиля министерства обороны России с использованием самодельного взрывного устройства», — сообщили в УФСБ. Слова приводит РИА Новости. На предоставленном видео мужчина извлекает из тайника взрывное устройство, после чего его задерживают. По информации УФСБ, после получения сведений о тайнике была установлена слежка, в ходе которой и произошло задержание. В самодельном взрывном устройстве находилось, предположительно, 800 граммов тротила. В настоящий момент возбуждено уголовное дело о подготовке к теракту, задержанный дал признательные показания и раскрыл детали своей работы на противника. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В ДНР задержан мужчина, который, по данным УФСБ по республике, выполнял задание Главного управления разведки министерства обороны Украины по подрыву служебного автомобиля Минобороны России. Задержание произошло в момент извлечения подозреваемым самодельного взрывного устройства из тайника. «УФСБ России по Донецкой Народной Республике с поличным задержан гражданин России, выполнявший задание ГУР МО Украины по подрыву служебного автомобиля министерства обороны России с использованием самодельного взрывного устройства», — сообщили в УФСБ. Слова приводит РИА Новости. На предоставленном видео мужчина извлекает из тайника взрывное устройство, после чего его задерживают. По информации УФСБ, после получения сведений о тайнике была установлена слежка, в ходе которой и произошло задержание. В самодельном взрывном устройстве находилось, предположительно, 800 граммов тротила. В настоящий момент возбуждено уголовное дело о подготовке к теракту, задержанный дал признательные показания и раскрыл детали своей работы на противника.