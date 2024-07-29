ФСБ: мужчина, готовивший подрыв машины Минобороны, задержан в ДНР

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
ФСБ, учения. Челябинск, фсб, силовики, оружие, антитеррористические учения, контр-террористическая операция, чекисты
Задержанный выполнял задание минобороны Украины, сообщили в ФСБ Фото:

В ДНР задержан мужчина, который, по данным УФСБ по республике, выполнял задание Главного управления разведки министерства обороны Украины по подрыву служебного автомобиля Минобороны России. Задержание произошло в момент извлечения подозреваемым самодельного взрывного устройства из тайника.

«УФСБ России по Донецкой Народной Республике с поличным задержан гражданин России, выполнявший задание ГУР МО Украины по подрыву служебного автомобиля министерства обороны России с использованием самодельного взрывного устройства», — сообщили в УФСБ. Слова приводит РИА Новости. На предоставленном видео мужчина извлекает из тайника взрывное устройство, после чего его задерживают.

По информации УФСБ, после получения сведений о тайнике была установлена слежка, в ходе которой и произошло задержание. В самодельном взрывном устройстве находилось, предположительно, 800 граммов тротила. В настоящий момент возбуждено уголовное дело о подготовке к теракту, задержанный дал признательные показания и раскрыл детали своей работы на противника.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В ДНР задержан мужчина, который, по данным УФСБ по республике, выполнял задание Главного управления разведки министерства обороны Украины по подрыву служебного автомобиля Минобороны России. Задержание произошло в момент извлечения подозреваемым самодельного взрывного устройства из тайника. «УФСБ России по Донецкой Народной Республике с поличным задержан гражданин России, выполнявший задание ГУР МО Украины по подрыву служебного автомобиля министерства обороны России с использованием самодельного взрывного устройства», — сообщили в УФСБ. Слова приводит РИА Новости. На предоставленном видео мужчина извлекает из тайника взрывное устройство, после чего его задерживают. По информации УФСБ, после получения сведений о тайнике была установлена слежка, в ходе которой и произошло задержание. В самодельном взрывном устройстве находилось, предположительно, 800 граммов тротила. В настоящий момент возбуждено уголовное дело о подготовке к теракту, задержанный дал признательные показания и раскрыл детали своей работы на противника.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...