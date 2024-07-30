Бойцы СВО потребовали от мигрантов соблюдать законы РФ

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ФСБ, учения. Челябинск, военные, пистолет, оружие, вооружение, амуниция, антитеррористические учения, контр-террористическая операция
Бойцы СВО обратились к мигрантам Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Участники спецоперации (СВО) на Украине требуют у мигрантов соблюдать российское законодательство и не совершать преступлений над гражданами страны. Военные ВС РФ записали соответствующее видеообращение к иностранным гражданам, которое опубликовал telegram-канал «Zаписки Vетерана».

«Если кто-либо полагает, что он вправе не соблюдать закон нашей великой страны России <…>, то ему не место среди нас», — отметил один из бойцов. Военный также предложил им присоединиться к российским военнослужащим на СВО.

Ранее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил о росте числа преступлений, совершенных иностранными гражданами в РФ. По его сведениям, в суд направлено более 1400 дел в 2024 году.

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Участники спецоперации (СВО) на Украине требуют у мигрантов соблюдать российское законодательство и не совершать преступлений над гражданами страны. Военные ВС РФ записали соответствующее видеообращение к иностранным гражданам, которое опубликовал telegram-канал «Zаписки Vетерана». «Если кто-либо полагает, что он вправе не соблюдать закон нашей великой страны России <…>, то ему не место среди нас», — отметил один из бойцов. Военный также предложил им присоединиться к российским военнослужащим на СВО. Ранее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил о росте числа преступлений, совершенных иностранными гражданами в РФ. По его сведениям, в суд направлено более 1400 дел в 2024 году.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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