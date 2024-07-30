Бойцы СВО потребовали от мигрантов соблюдать законы РФ

30 июля 2024 в 18:33 Размер текста - 17 +

Бойцы СВО обратились к мигрантам Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Участники спецоперации (СВО) на Украине требуют у мигрантов соблюдать российское законодательство и не совершать преступлений над гражданами страны. Военные ВС РФ записали соответствующее видеообращение к иностранным гражданам, которое опубликовал telegram-канал « Zаписки Vетерана ». «Если кто-либо полагает, что он вправе не соблюдать закон нашей великой страны России <…>, то ему не место среди нас», — отметил один из бойцов. Военный также предложил им присоединиться к российским военнослужащим на СВО. Ранее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил о росте числа преступлений, совершенных иностранными гражданами в РФ. По его сведениям, в суд направлено более 1400 дел в 2024 году. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Участники спецоперации (СВО) на Украине требуют у мигрантов соблюдать российское законодательство и не совершать преступлений над гражданами страны. Военные ВС РФ записали соответствующее видеообращение к иностранным гражданам, которое опубликовал telegram-канал «Zаписки Vетерана». «Если кто-либо полагает, что он вправе не соблюдать закон нашей великой страны России <…>, то ему не место среди нас», — отметил один из бойцов. Военный также предложил им присоединиться к российским военнослужащим на СВО. Ранее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил о росте числа преступлений, совершенных иностранными гражданами в РФ. По его сведениям, в суд направлено более 1400 дел в 2024 году.