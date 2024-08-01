В Совфеде раскрыли, получат ли работники дополнительный отдых

Совфед: в России не введут послеобеденный перерыв для работников

01 августа 2024 в 16:18 Размер текста - 17 +

В РФ не будет введена сиеста из-за множества часовых поясов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В РФ не получится ввести сиесту (единый послеобеденный перерыв) из-за большого количества часовых поясов. Об этом заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко, добавив, что лично она против такой инициативы. «В России 9 часовых поясов и это страна, над которой никогда не заходит солнце. И не все можно единым шаблоном регулировать», — сообщила Валентина Матвиенко на брифинге, ее слова передали РИА Новости. Она подчеркнула, что этот вопрос на федеральном уровне регулировать «нецелесообразно», и в периоды особо высоких температур работодатели должны самостоятельно нести ответственность за комфорт их сотрудников. Также спикер упомянула, что она «не хотела бы такой сиесты», потому что, по ее опыту, это мешает работе. «Звонишь в МИД в 8 утра — еще не пришли, звонишь в два, уже сиеста», — сказала Матвиенко. Сиеста — это единый послеобеденный перерыв в Испании, введенный из-за особых климатических условий и высоких температур (в некоторых районах температура в определенные периоды может подниматься до 40 градусов). Установленного для всех частей страны регламента сиесты нет: в основном она начинается с 13:00 до 15:00 и заканчивается в 16:00—17:00. В это время закрываются все заведения, улицы становятся безлюдными. Испанцы отдыхают: спят, пьют прохладительные напитки, ходят на пляж. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В РФ не получится ввести сиесту (единый послеобеденный перерыв) из-за большого количества часовых поясов. Об этом заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко, добавив, что лично она против такой инициативы. «В России 9 часовых поясов и это страна, над которой никогда не заходит солнце. И не все можно единым шаблоном регулировать», — сообщила Валентина Матвиенко на брифинге, ее слова передали РИА Новости. Она подчеркнула, что этот вопрос на федеральном уровне регулировать «нецелесообразно», и в периоды особо высоких температур работодатели должны самостоятельно нести ответственность за комфорт их сотрудников. Также спикер упомянула, что она «не хотела бы такой сиесты», потому что, по ее опыту, это мешает работе. «Звонишь в МИД в 8 утра — еще не пришли, звонишь в два, уже сиеста», — сказала Матвиенко. Сиеста — это единый послеобеденный перерыв в Испании, введенный из-за особых климатических условий и высоких температур (в некоторых районах температура в определенные периоды может подниматься до 40 градусов). Установленного для всех частей страны регламента сиесты нет: в основном она начинается с 13:00 до 15:00 и заканчивается в 16:00—17:00. В это время закрываются все заведения, улицы становятся безлюдными. Испанцы отдыхают: спят, пьют прохладительные напитки, ходят на пляж.