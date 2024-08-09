Бизнесмен Малофеев успокоил граждан по поводу замедления YouTube

Российский предприниматель Константин Малофеев заявил, что замедление YouTube лишь ускоряет создание качественного суверенно интернета. По его мнению, Google должен прекратить работу в России.
«Обеспечение информационной безопасности России ускоряет необходимое создание качественного суверенного интернета», — написал Малофеев в своем telegram-канале. Он отметил, что российские аналоги — RuTube и «ВК Видео» не выглядят совершенными. Бизнесмен приводит в пример Китай, который тоже отказался от американской системы. Нынешние китайские сервисы WeChat, TilTok и Baidu не уступают YouTube, WhatsApp и Google.
Малофеев заявил, что Google на протяжении многих лет ведет русофобскую политику. Они игнорируют российское законодательство и занимаются запрещенной цензурой в отношении патриотических подходов. Предприниматель считает, что сервис должен прекратить цензуру и следовать законодательству.
Ранее сообщалось, что YouTube перестал открываться на территории России. Сайт платформы и видео не загружаются. Роскомнадзор начал собирать информацию о серверах Google для более эффективной блокировки трафика.
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