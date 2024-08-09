Бизнесмен Малофеев успокоил граждан по поводу замедления YouTube

Малофеев: замедление YouTube нужно для создания качественного интернета
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Замедление YouTube нужно для создания качественного интернета, заявил предприниматель Константин Малофеев
Замедление YouTube нужно для создания качественного интернета, заявил предприниматель Константин Малофеев Фото:
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В России замедляют YouTube

Российский предприниматель Константин Малофеев заявил, что замедление YouTube лишь ускоряет создание качественного суверенно интернета. По его мнению, Google должен прекратить работу в России.

«Обеспечение информационной безопасности России ускоряет необходимое создание качественного суверенного интернета», — написал Малофеев в своем telegram-канале. Он отметил, что российские аналоги — RuTube и «ВК Видео» не выглядят совершенными. Бизнесмен приводит в пример Китай, который тоже отказался от американской системы. Нынешние китайские сервисы WeChat, TilTok и Baidu не уступают YouTube, WhatsApp и Google.

Малофеев заявил, что Google на протяжении многих лет ведет русофобскую политику. Они игнорируют российское законодательство и занимаются запрещенной цензурой в отношении патриотических подходов. Предприниматель считает, что сервис должен прекратить цензуру и следовать законодательству.

Ранее сообщалось, что YouTube перестал открываться на территории России. Сайт платформы и видео не загружаются. Роскомнадзор начал собирать информацию о серверах Google для более эффективной блокировки трафика.

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Российский предприниматель Константин Малофеев заявил, что замедление YouTube лишь ускоряет создание качественного суверенно интернета. По его мнению, Google должен прекратить работу в России. «Обеспечение информационной безопасности России ускоряет необходимое создание качественного суверенного интернета», — написал Малофеев в своем telegram-канале. Он отметил, что российские аналоги — RuTube и «ВК Видео» не выглядят совершенными. Бизнесмен приводит в пример Китай, который тоже отказался от американской системы. Нынешние китайские сервисы WeChat, TilTok и Baidu не уступают YouTube, WhatsApp и Google. Малофеев заявил, что Google на протяжении многих лет ведет русофобскую политику. Они игнорируют российское законодательство и занимаются запрещенной цензурой в отношении патриотических подходов. Предприниматель считает, что сервис должен прекратить цензуру и следовать законодательству. Ранее сообщалось, что YouTube перестал открываться на территории России. Сайт платформы и видео не загружаются. Роскомнадзор начал собирать информацию о серверах Google для более эффективной блокировки трафика.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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