Россия и Запад запросили заседания Совбеза ООН на тему Украины

26 августа 2024 в 23:43 Размер текста - 17 +

На заседании СБ «поднимут» украинский сюжет (архивное фото) Фото: wikipedia.org/White House Страны Запада запросили на 28 августа проведение заседания Совета Безопасности (СБ) ООН по украинской теме. Россия в свою очередь направила запрос на проведение заседания СБ по поставкам со стороны Запада вооружений Киеву на 30 августа. Об этом сообщил первый заместитель постоянного представителя России при всемирной организации Дмитрий Полянский. «Дав себе время развеяться в Швейцарии, западные члены СБ решили-таки в августе поднять в СБ ООН украинский сюжет. Заседание запрошено ими на 15:00 по Нью-Йорку (22:00 по Москве) 28 августа», — сообщил Полянский в своем telegram-канале. Россия в долгу не остались и запросили заседание по поставкам западного оружия киевскому режиму на 10:00 по Нью-Йорку (17:00 по Москве) 30 августа. В ходе заседания будут затронуты аспекты украинского кризиса и внутриукраинского гниения. США взяли в заложники Совет Безопасности ООН, заявил ранее Полянский. Такое высказывание он сделал на выступлении перед коллегами в ходе заседания, посвященного ситуации в секторе Газа. СБ ООН все больше напоминает пассивного и бессильного наблюдателя, который способен лишь констатировать еще большую деградацию ситуации, добавил Полянский. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Страны Запада запросили на 28 августа проведение заседания Совета Безопасности (СБ) ООН по украинской теме. Россия в свою очередь направила запрос на проведение заседания СБ по поставкам со стороны Запада вооружений Киеву на 30 августа. Об этом сообщил первый заместитель постоянного представителя России при всемирной организации Дмитрий Полянский. «Дав себе время развеяться в Швейцарии, западные члены СБ решили-таки в августе поднять в СБ ООН украинский сюжет. Заседание запрошено ими на 15:00 по Нью-Йорку (22:00 по Москве) 28 августа», — сообщил Полянский в своем telegram-канале. Россия в долгу не остались и запросили заседание по поставкам западного оружия киевскому режиму на 10:00 по Нью-Йорку (17:00 по Москве) 30 августа. В ходе заседания будут затронуты аспекты украинского кризиса и внутриукраинского гниения. США взяли в заложники Совет Безопасности ООН, заявил ранее Полянский. Такое высказывание он сделал на выступлении перед коллегами в ходе заседания, посвященного ситуации в секторе Газа. СБ ООН все больше напоминает пассивного и бессильного наблюдателя, который способен лишь констатировать еще большую деградацию ситуации, добавил Полянский.