В ХМАО осудят свердловского бизнесмена, из-за которого мальчик пострадал на батуте

В Нефтеюганске отправили под суд предпринимателя из Свердловской области. Силовики считают, что по вине бизнесмена в его батутном комплексе ребенок получил травму, сообщили URA.RU в окружной прокуратуре.
«Обвиняемый, будучи индивидуальным предпринимателем, эксплуатировал в торговом центре Нефтеюганска батутный комплекс, не соответствующий требованиям безопасности, и привлек для работы на нем неквалифицированного инструктора. В результате ненадлежащей эксплуатации аттракциона в марте 2024 года 11-летний мальчик получил травму», — говорится в сообщении.
Ребенок получил легкий вред здоровью. Сейчас уголовное дело направлено в суд. Бизнесмена обвиняют в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности потребителей.
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