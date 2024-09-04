В ХМАО осудят свердловского бизнесмена, из-за которого мальчик пострадал на батуте

В Нефтеюганске отправили под суд предпринимателя из Свердловской области
© Служба новостей «URA.RU»
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Бизнесмена отправили под суд
Бизнесмена отправили под суд Фото:

В Нефтеюганске отправили под суд предпринимателя из Свердловской области. Силовики считают, что по вине бизнесмена в его батутном комплексе ребенок получил травму, сообщили URA.RU в окружной прокуратуре.

«Обвиняемый, будучи индивидуальным предпринимателем, эксплуатировал в торговом центре Нефтеюганска батутный комплекс, не соответствующий требованиям безопасности, и привлек для работы на нем неквалифицированного инструктора. В результате ненадлежащей эксплуатации аттракциона в марте 2024 года 11-летний мальчик получил травму», — говорится в сообщении.

Ребенок получил легкий вред здоровью. Сейчас уголовное дело направлено в суд. Бизнесмена обвиняют в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности потребителей.

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В Нефтеюганске отправили под суд предпринимателя из Свердловской области. Силовики считают, что по вине бизнесмена в его батутном комплексе ребенок получил травму, сообщили URA.RU в окружной прокуратуре. «Обвиняемый, будучи индивидуальным предпринимателем, эксплуатировал в торговом центре Нефтеюганска батутный комплекс, не соответствующий требованиям безопасности, и привлек для работы на нем неквалифицированного инструктора. В результате ненадлежащей эксплуатации аттракциона в марте 2024 года 11-летний мальчик получил травму», — говорится в сообщении. Ребенок получил легкий вред здоровью. Сейчас уголовное дело направлено в суд. Бизнесмена обвиняют в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности потребителей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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