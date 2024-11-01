Россия вышла в мировые лидеры с самой высокой реальной ключевой ставкой

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Здание Центробанка России на Неглинной улице д. 12. Москва, центробанк, российский флаг, триколор, флаг россии, банк россии, центральный банк россии
Россия опережает по реальной ключевой ставке Мозамбик и Пакистан Фото:

Россия заняла лидирующую позицию в мире по реальной ключевой ставке. Этот факт стал последствием недавнего решения Центробанка (ЦБ) РФ о повышении данного показателя.

«Россия вышла на первое место в мире по величине реальной процентной ставки», — пишет telegram-канал Cbonds.ru. Там добавили, что сейчас этот показатель составляет 12,4%, что обусловлено ключевой ставкой в 21% и инфляцией в 8,6%.

Второе место занимает Мозамбик с реальной ставкой 11,05%, затем следует Пакистан с 10,6%. В топ-10 также входят Эквадор, Шри-Ланка, ДР Конго, Кения, Грузия, Гамбия и Руанда, передали в telegram-канале.

Реальная процентная ставка равна разнице между ключевой ставкой и уровнем официальной инфляции. ЦБ повысил ключевую процентную ставку до 21% на заседании 25 октября 2024 года, увеличив ее на 200 базисных пунктов. Это решение связано с тем, что уровень инфляции значительно превышает июльский прогноз. Экономист Александр Разуваев отметил, что сейчас есть уникальная возможность для покупки ценных бумаг, передает Pravda.Ru.

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Россия заняла лидирующую позицию в мире по реальной ключевой ставке. Этот факт стал последствием недавнего решения Центробанка (ЦБ) РФ о повышении данного показателя. «Россия вышла на первое место в мире по величине реальной процентной ставки», — пишет telegram-канал Cbonds.ru. Там добавили, что сейчас этот показатель составляет 12,4%, что обусловлено ключевой ставкой в 21% и инфляцией в 8,6%. Второе место занимает Мозамбик с реальной ставкой 11,05%, затем следует Пакистан с 10,6%. В топ-10 также входят Эквадор, Шри-Ланка, ДР Конго, Кения, Грузия, Гамбия и Руанда, передали в telegram-канале. Реальная процентная ставка равна разнице между ключевой ставкой и уровнем официальной инфляции. ЦБ повысил ключевую процентную ставку до 21% на заседании 25 октября 2024 года, увеличив ее на 200 базисных пунктов. Это решение связано с тем, что уровень инфляции значительно превышает июльский прогноз. Экономист Александр Разуваев отметил, что сейчас есть уникальная возможность для покупки ценных бумаг, передает Pravda.Ru.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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