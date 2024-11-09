RTVI: московская клиника ЭКО бесплатно оплодотворяет клиенток спермой Дурова

Клиника «АльтраВита» в Москве предлагает своим клиентам услугу экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) с использованием донорской спермы миллиардера Павла Дурова, основателя мессенджера Telegram. Эту информацию подтвердил генеральный директор клиники Сергей Яковенко.
«Да. Раз на сайте написано, значит, так и есть», — заявил Яковенко. Его слова передает телеканал RTVI.
По информации, опубликованной на сайте клиники, «АльтраВита» обладает эксклюзивным правом на хранение и использование биоматериала Павла Дурова. Эта услуга ЭКО предоставляется бесплатно, поскольку все расходы берет на себя сам миллиардер, однако для использования данной возможности необходимо пройти специальный отбор.
Бизнесмен сам предложил предоставить клинике свой биологический материал. «Мы очень давно дружим, я даже не помню, с какого года уже, очень давно. Мы начали дружить, может быть, лет 10?12 или где-то 14 лет назад, наверное. Предложил [стать донором спермы] он сам. Примерно тогда предложил, когда мы познакомились», — сообщил Яковенко.
Ранее стало известно, что создатель Telegram оказался отцом более 100 биологических детей. Это произошло из-за того, что к Дурову обратился друг с просьбой сдать бизнесмену сперму в клинике, чтобы у пары появился ребенок. В клинике основателя менеджера убедили, что его «гражданский долг — сдавать больше биологического материала, чтобы анонимно помочь большему числу пар». Так благотворительная деятельность Дурова помогла более чем сотне пар в 12 странах.
К тому же, в этом году сразу несколько девушек заявили о своих тесных отношениях с миллиардером. В начале некая Диана Бако объявила о беременности, после Ирина Болгар называла себя матерью троих его детей основателя Telegram. Все о детях Дурова — в материале URA.RU.
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