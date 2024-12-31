«РВ»: Зеленский опозорился в обращении в первые 10 минут Нового года

01 января 2025 в 04:48 Размер текста - 17 +

Владимира Зеленского раскритиковали за фейковое видео Фото: Официальный сайт президента Украины Президент Украины Владимир Зеленский подвергся критике после того, как в своем новогоднем видеообращении выдал кадры запуска ракеты в Южной Корее за ракетный комплекс «Сапсан». Об этом сообщает telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». «Зеленский впервые показал запуск ракеты с ОТРК „Сапсан“. Однако вскоре выяснилось, что это видео было опубликовано на YouTube более шести лет назад и на самом деле демонстрирует Корею, которая запустила баллистические ракеты Hyunmoo-2A и MGM-140 ATACMS», — говорится в telegram-канале. Кадры запуска ракеты, идентичные тем, что опубликовал youtube-канал Korea Defense Blog 6 ноября 2018 года, видны на восьмой минуте выступления президента Украины Владимира Зеленского. Пользователи соцсетей, где была размещена информация, выразили свое недовольство и оставили ряд едких комментариев. Как сообщало URA.RU ранее, президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинцев с Новым годом. По его словам, труд и смелость народа наполняли уходящий год. Он также отметил заботу, развитие, любовь и стремление изменить реальность к лучшему, несмотря ни на что. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент Украины Владимир Зеленский подвергся критике после того, как в своем новогоднем видеообращении выдал кадры запуска ракеты в Южной Корее за ракетный комплекс «Сапсан». Об этом сообщает telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». «Зеленский впервые показал запуск ракеты с ОТРК „Сапсан“. Однако вскоре выяснилось, что это видео было опубликовано на YouTube более шести лет назад и на самом деле демонстрирует Корею, которая запустила баллистические ракеты Hyunmoo-2A и MGM-140 ATACMS», — говорится в telegram-канале. Кадры запуска ракеты, идентичные тем, что опубликовал youtube-канал Korea Defense Blog 6 ноября 2018 года, видны на восьмой минуте выступления президента Украины Владимира Зеленского. Пользователи соцсетей, где была размещена информация, выразили свое недовольство и оставили ряд едких комментариев. Как сообщало URA.RU ранее, президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинцев с Новым годом. По его словам, труд и смелость народа наполняли уходящий год. Он также отметил заботу, развитие, любовь и стремление изменить реальность к лучшему, несмотря ни на что.