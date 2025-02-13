В России резко упали цены на некоторые продукты

В России по сравнению с декабрем подешевели рис, пшено, свинина, яйца и морковь. Об этом стало известно благодаря данным АКОРТ (Ассоциации компаний розничной торговли).
«Минимальные цены на рис и пшено в крупных торговых сетях в январе по сравнению с декабрем снизились на 4,5%, на свинину — на 3,1%», — сообщили в АКОРТ. Заявление передает ТАСС.
Отмечается, что также подешевели куриные яйца, соль, морковь и сахарный песок. Одновременно с этим немного снизилась стоимость и на сливочное масла и свеклу.
В январе средняя наценка ретейлеров на наиболее доступные социально значимые продукты составила 4,7%. Это на 0,1 процентного пункта меньше, чем в декабре.
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