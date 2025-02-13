В Госдуме назвали место, где могут пройти переговоры по концу СВО

Переговоры по российско-украинскому конфликту могут состояться в Саудовской Аравии, учитывая тесные отношения между российскими властями и королевской семьей Саудовской Аравии, заявил глава ЛДПР Леонид Слуцкий. Он также подчеркнул, что не стоит забегать вперед с утверждением о месте встречи, но возможность проведения переговоров в Королевстве рассматривается как вполне вероятная.
«Это не окаменелый стереотип, хотя отношения наши с королем Сальманом и наследным принцем Мухаммедом бен Сальманом, с Консультативным советом Шурой, парламентом находятся, в отличие от Соединенных штатов, в очень высокой точке траектории. Это [переговоры] вполне возможно», — сказал Слуцкий в разговоре с корреспондентом RTVI.
Глава ЛДПР призвал сосредоточиться на обсуждении содержания предстоящих переговоров, а не формы их проведения. «Сейчас важно не место, а время, чтобы не откладывать. И содержание, исходя из того, что эти переговоры, их первый раунд знаковый, который, безусловно, войдет в историю, должен быть эффективным, должен быть результативным».
На вопрос о том, когда могут пройти переговоры, он ответил, что это может произойти в самое ближайшее время. А о своем участии в них глава ЛДПР ответил, что это «может быть», и точное решение принимает президент России.
Ранее прошел телефонный разговор между президентом РФ Владимиром Путиным и лидером США Дональдом Трампом. Ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН, политолог-американист Константин Блохин заявил, что это может сигнализировать о начале переговорного процесса по Украине, но его исход пока неясен. В Кремле не подтвердили информацию о предстоящей встрече президента Путина с Трампом в Саудовской Аравии.
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