В Петербурге мужчина жил с мумией своего брата

Андрей и Александр, два взрослых брата, жили вместе затворниками в Московском районе после смерти своей матери. Они не смогли адаптироваться к новой реальности, что привело к моргу одного из них, а второго к психбольнице.
«В ноябре они забаррикадировались, в начале декабря открыли окно в одной комнате. Через дверь у них спрашиваю: „А что с Андреем?“ Младший брат, Александр, постоянно его бил. Слышали крики, а потом затихли. Вызывали участкового, полицию. Приехали — сказали, что запах есть, но не трупный, и уехали», — рассказал сосед «Фонтанке».
Ситуация обострилась, когда двоюродная тетя братьев, унаследовавшая часть квартиры, пыталась войти в жилище. После неудачных попыток она обратилась в полицию, и 12 февраля дверь была вскрыта силами МЧС. В квартире было найдено мумифицированное тело Андрея, которое, по предварительным данным, лежало там около трех месяцев. Смерть Андрея вызвала множество вопросов о том, произошла ли она от рук брата или была результатом других обстоятельств. Александр был доставлен в психиатрическую больницу, где его состояние оценивается как нестабильное.
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