В Британии заявили о планах создать воздушный щит над Киевом

Западные государства могут рассмотреть вариант создания «воздушного щита» над западной частью Украины с перспективой его последующего расширения. Странам Европы необходимо осознать: им, вероятно, придется действовать практически без поддержки со стороны США. Об этом сообщает британское издание The Telegraph.
«Мы должны признать, что наше влияние на будущее континента прямо пропорционально нашей готовности применять силу и идти на риск ради его защиты. Один из вариантов, предложенных группой высокопоставленных западных политиков и военных, заключается в том, чтобы установить „воздушный щит“ над Западной Украиной, чтобы сбивать российские ракеты и беспилотники, с возможностью в конечном итоге расширить этот щит — эффективную бесполетную зону — над самим Киевом», — говорится в материале.
Ранее зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев отмечал, что попытки реализовать концепцию бесполетной зоны над Украиной, а также разрешение странам НАТО на поражение российских беспилотников будут фактически означать начало конфликта между альянсом и Россией. Медведев также выразил мнение о масштабной европейской инициативе «Восточный страж», заявив, что она вызвала у него улыбку. Данная инициатива, по всей видимости, является единственным, что осталось от «Коалиции желающих», отметил он.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.