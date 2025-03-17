Опубликовано видео с тренировки Дзюбы после возвращения в сборную России

Пресс-служба сборной России опубликовала видео тренировки Артема Дзюбы, который впервые с 2021 года был вызван в национальную команду. На кадрах 36-летний нападающий отрабатывает удары, демонстрируя высокую мотивацию и готовность к предстоящим играм.
Наставник национальной команды Валерий Карпин лично позвонил Дзюбе и пригласил его на сборы. По словам тренера, опытный нападающий был шокирован таким предложением. В ближайших матчах, которые состоятся 19 марта против Гренады и 25 марта против Замбии, Дзюба получит шанс не только помочь команде, но и установить новый рекорд. Если форвард забьет гол, он станет лучшим бомбардиром в истории сборной России.
Артем Дзюба, нападающий «Акрона», был назначен капитаном сборной России на предстоящий матч против Гренады, который состоится 19 марта на стадионе «Динамо» в Москве. Это событие имеет особое значение, так как Дзюба возвращается в национальную команду после длительного перерыва и может установить рекорд по количеству голов за сборную, если забьет в ближайших играх.
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