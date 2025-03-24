Петербургский суд вынес приговор кубинским наркоторговцам

Калининский суд Петербурга назначил восемь лет строгача двум гражданам Кубы за сбыт наркотических средств в особо крупном размере. Об этом сообщила руководитель Объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга Дарья Лебедева.
«Суд назначил каждому наказание в виде лишения свободы сроком на восемь лет один месяц в ИК строгого режима», — пишет руководитель Объединенной пресс-службы судов Петербурга Дарья Лебедева. Сообщение было опубликовано в telegram-канале «ЛЕБЕДИНОЕ озеро».
Обвиняемые не позднее 14 декабря 2024 года приобрели у неустановленного лица 35 свертков с наркотическим веществом общей массой 48 граммов. План заключался в сбыте наркотиков через закладки. Однако, до того как большая часть наркотиков была распределена, они были задержаны. Успеть разместить удалось только один сверток массой 0.98 грамма.
Помимо основного решения по делу, суд выразил благодарность 27-летней Мироновой К.Ю., которая, по мнению суда, выполнила свой гражданский долг. Благодаря решительным действиям гражданки удалось пресечь преступную деятельность и задержать злоумышленников. Она, заметив нарушения закона, незамедлительно информировала полицию, после чего активно сотрудничала с прибывшим на место происшествия нарядом. Суд обратился к губернатору Санкт-Петербурга Александру Беглову с просьбой отметить действия Мироновой, которые способствовали раскрытию преступления.
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