01 апреля 2025
31 марта 2025

Петербургский таможенник прятал более 20 миллионов рублей в разной валюте

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Против бывшего инспектора ведется уголовное расследование по фактам получения взяток
Против бывшего инспектора ведется уголовное расследование по фактам получения взяток Фото:

В Петербурге у бывшего таможенного инспектора нашли 20 миллионов рублей в различной валюте. Подан иск в суд с требованием об обращении в доход государства этой суммы. Об этом сообщила пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры.

«Санкт-Петербургская транспортная прокуратура направила в суд иск об обращении в доход государства более 20 миллионов рублей, незаконно полученных бывшим таможенным инспектором», — пишет ведомство в официальном telegram-канале. Средства хранились в различной валюте и были найдены у бывшего инспектора таможенного поста Центральной акцизной таможни.

Кроме того, против бывшего инспектора ведется уголовное расследование по фактам получения взяток в особо крупном размере. Обвинения связаны с ускоренным списанием утилизационного сбора при оформлении автомобилей, а также посредничеством в взяточничестве. Дело находится под строгим контролем прокуратуры.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Петербурге у бывшего таможенного инспектора нашли 20 миллионов рублей в различной валюте. Подан иск в суд с требованием об обращении в доход государства этой суммы. Об этом сообщила пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры. «Санкт-Петербургская транспортная прокуратура направила в суд иск об обращении в доход государства более 20 миллионов рублей, незаконно полученных бывшим таможенным инспектором», — пишет ведомство в официальном telegram-канале. Средства хранились в различной валюте и были найдены у бывшего инспектора таможенного поста Центральной акцизной таможни. Кроме того, против бывшего инспектора ведется уголовное расследование по фактам получения взяток в особо крупном размере. Обвинения связаны с ускоренным списанием утилизационного сбора при оформлении автомобилей, а также посредничеством в взяточничестве. Дело находится под строгим контролем прокуратуры.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...