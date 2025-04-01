Петербургский таможенник прятал более 20 миллионов рублей в разной валюте

В Петербурге у бывшего таможенного инспектора нашли 20 миллионов рублей в различной валюте. Подан иск в суд с требованием об обращении в доход государства этой суммы. Об этом сообщила пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры.
«Санкт-Петербургская транспортная прокуратура направила в суд иск об обращении в доход государства более 20 миллионов рублей, незаконно полученных бывшим таможенным инспектором», — пишет ведомство в официальном telegram-канале. Средства хранились в различной валюте и были найдены у бывшего инспектора таможенного поста Центральной акцизной таможни.
Кроме того, против бывшего инспектора ведется уголовное расследование по фактам получения взяток в особо крупном размере. Обвинения связаны с ускоренным списанием утилизационного сбора при оформлении автомобилей, а также посредничеством в взяточничестве. Дело находится под строгим контролем прокуратуры.
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