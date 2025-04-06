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Полиция Петербурга проверила сеть кальянных за многочисленные нарушения

© Служба новостей «URA.RU»
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Проблемы были связаны с качеством табачных изделий и курительных смесей
Проблемы были связаны с качеством табачных изделий и курительных смесей Фото:

В Петербурге провели масштабный рейд, направленный на выявление нарушений в деятельности одной из крупнейших сетей кальянных города. Посетители заведений испытывали ухудшение здоровья после посещения. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

«Сотрудники экономической полиции Петербурга провели масштабную операцию по выявлению фактов многочисленных нарушений в деятельности крупной сети кальянных», — пишет «Петербургский дневник». В ходе обысков, которые охватили шесть кальянных в различных районах города, а также главный офис владельца и складские помещения, было обнаружено множество нарушений. Выяснилось, что проблемы связаны с качеством табачных изделий и курительных смесей. Также в этих заведениях осуществлялась продажа алкогольной продукции без соответствующей лицензии.

Полиция изъяла более 1000 единиц алкогольной продукции на сумму свыше одного миллиона рублей и 174 немаркированные коробки с табаком для кальянов, стоимостью более 1,5 миллиона рублей. Все изъятые товары были направлены на дальнейшую экспертизу для подтверждения их происхождения и качества.

В результате были задержаны и допрошены 32 сотрудника кальянных, а также выявлены 16 мигрантов, нелегально пребывающих в России. По итогам проверок было возбуждено уголовное дело по факту незаконного оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции, а также табачных изделий. Двое организаторов противоправной деятельности прошли допрос в качестве обвиняемых: 40-летний житель Петербурга, ранее судимый за наркотические преступления, и 31-летний житель Кудрово.

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В Петербурге провели масштабный рейд, направленный на выявление нарушений в деятельности одной из крупнейших сетей кальянных города. Посетители заведений испытывали ухудшение здоровья после посещения. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти. «Сотрудники экономической полиции Петербурга провели масштабную операцию по выявлению фактов многочисленных нарушений в деятельности крупной сети кальянных», — пишет «Петербургский дневник». В ходе обысков, которые охватили шесть кальянных в различных районах города, а также главный офис владельца и складские помещения, было обнаружено множество нарушений. Выяснилось, что проблемы связаны с качеством табачных изделий и курительных смесей. Также в этих заведениях осуществлялась продажа алкогольной продукции без соответствующей лицензии. Полиция изъяла более 1000 единиц алкогольной продукции на сумму свыше одного миллиона рублей и 174 немаркированные коробки с табаком для кальянов, стоимостью более 1,5 миллиона рублей. Все изъятые товары были направлены на дальнейшую экспертизу для подтверждения их происхождения и качества. В результате были задержаны и допрошены 32 сотрудника кальянных, а также выявлены 16 мигрантов, нелегально пребывающих в России. По итогам проверок было возбуждено уголовное дело по факту незаконного оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции, а также табачных изделий. Двое организаторов противоправной деятельности прошли допрос в качестве обвиняемых: 40-летний житель Петербурга, ранее судимый за наркотические преступления, и 31-летний житель Кудрово.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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