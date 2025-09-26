Военнослужащие ВС РФ в течение двух месяцев укрывались под танком на линии соприкосновения в Артемовском (Бахмутском) районе. Об этом в своем telegram-канале сообщил военный корреспондент Владимир Романов, выложив соответствующее видео.
«Именно эти люди держат позиции и обеспечивают продвижение. А не модно-аккуратно-милитари-одетые ораторы. Расскажите им, как вы устали», — написал военкор.
На опубликованном видео человек за кадром с юмором реагирует на то, как изменился внешний вид одного из бойцов за время пребывания под танком, отмечая, что тот похож на уроженца Мозамбика. Другой мужчина, также покрытый копотью, рассказал, что выжил благодаря тому, что получал продовольствие с воздуха. В целом военнослужащие провели под бронетехникой около 60 дней.
Как сообщало URA.RU ранее, российский штурмовик уничтожил группу военнослужащих ВСУ, внедрившись в их ряды под видом украинского солдата на подступах к селу Муравка под Красноармейском. Изначально солдат просто планировал провести разведку.
