МИД РФ выразил протест Японии из-за участия в совместных учениях с США

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МИД России заявил протест Японии из-за участия в крупномасштабных учениях ВС США
МИД России заявил протест Японии из-за участия в крупномасштабных учениях ВС США Фото:

Посольству Японии в Москве была выражена нота протеста в связи с тем, что японские воздушные силы самообороны приняли участие в масштабных военных учениях, проводимых ВС США Resolute Force Pacific. Об этом рассказали в МИД РФ.

«16 июля Посольству Японии в Москве был заявлен решительный протест в связи с участием воздушных Сил самообороны в крупномасштабных учениях ВС США Resolute Force Pacific, которые пройдут 9 июля — 4 августа, в том числе на военно-тренировочных базах, находящихся в непосредственной близости от дальневосточных границ Российской Федерации», — говорится в заявлении российского внешнеполитического ведомства. Оно опубликовано на сайте МИД РФ.

В ведомстве подчеркнули, что представители командования сил самообороны прямо указывали на то, что проведение этих мероприятий обусловлено усилением Россией своих оборонительных возможностей. Подобные действия РФ считает недопустимыми, поскольку это может привести к новому вооруженному конфликту. Данная ситуация рассматривается как возможная угроза безопасности России и, безусловно, приведет к принятию соответствующих ответных мер.

Отношения между Россией и Японией в последнее время остаются напряженными на фоне территориального спора вокруг Курильских островов и взаимных обвинений в военной активности в регионе. Ранее Япония усилила санкционное давление на Россию и потребовала возврата островов, на что Москва ответила приостановкой мирных переговоров и отменой совместных проектов. Эти события сопровождаются регулярными военными учениями и заявлениями обеих сторон о необходимости защищать свои интересы.

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Посольству Японии в Москве была выражена нота протеста в связи с тем, что японские воздушные силы самообороны приняли участие в масштабных военных учениях, проводимых ВС США Resolute Force Pacific. Об этом рассказали в МИД РФ. «16 июля Посольству Японии в Москве был заявлен решительный протест в связи с участием воздушных Сил самообороны в крупномасштабных учениях ВС США Resolute Force Pacific, которые пройдут 9 июля — 4 августа, в том числе на военно-тренировочных базах, находящихся в непосредственной близости от дальневосточных границ Российской Федерации», — говорится в заявлении российского внешнеполитического ведомства. Оно опубликовано на сайте МИД РФ. В ведомстве подчеркнули, что представители командования сил самообороны прямо указывали на то, что проведение этих мероприятий обусловлено усилением Россией своих оборонительных возможностей. Подобные действия РФ считает недопустимыми, поскольку это может привести к новому вооруженному конфликту. Данная ситуация рассматривается как возможная угроза безопасности России и, безусловно, приведет к принятию соответствующих ответных мер. Отношения между Россией и Японией в последнее время остаются напряженными на фоне территориального спора вокруг Курильских островов и взаимных обвинений в военной активности в регионе. Ранее Япония усилила санкционное давление на Россию и потребовала возврата островов, на что Москва ответила приостановкой мирных переговоров и отменой совместных проектов. Эти события сопровождаются регулярными военными учениями и заявлениями обеих сторон о необходимости защищать свои интересы.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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