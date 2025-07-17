МИД РФ выразил протест Японии из-за участия в совместных учениях с США

Посольству Японии в Москве была выражена нота протеста в связи с тем, что японские воздушные силы самообороны приняли участие в масштабных военных учениях, проводимых ВС США Resolute Force Pacific. Об этом рассказали в МИД РФ.
«16 июля Посольству Японии в Москве был заявлен решительный протест в связи с участием воздушных Сил самообороны в крупномасштабных учениях ВС США Resolute Force Pacific, которые пройдут 9 июля — 4 августа, в том числе на военно-тренировочных базах, находящихся в непосредственной близости от дальневосточных границ Российской Федерации», — говорится в заявлении российского внешнеполитического ведомства. Оно опубликовано на сайте МИД РФ.
В ведомстве подчеркнули, что представители командования сил самообороны прямо указывали на то, что проведение этих мероприятий обусловлено усилением Россией своих оборонительных возможностей. Подобные действия РФ считает недопустимыми, поскольку это может привести к новому вооруженному конфликту. Данная ситуация рассматривается как возможная угроза безопасности России и, безусловно, приведет к принятию соответствующих ответных мер.
Отношения между Россией и Японией в последнее время остаются напряженными на фоне территориального спора вокруг Курильских островов и взаимных обвинений в военной активности в регионе. Ранее Япония усилила санкционное давление на Россию и потребовала возврата островов, на что Москва ответила приостановкой мирных переговоров и отменой совместных проектов. Эти события сопровождаются регулярными военными учениями и заявлениями обеих сторон о необходимости защищать свои интересы.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.