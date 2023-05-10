Путин остановит отток населения из регионов

Это изменит уровень жизни в стране

10 мая 2023 в 21:05 Размер текста - 17 +

Президент РФ Владимир Путин призывает регионы вкладывать в развитие малых городов Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент РФ Владимир Путин показал, как решить проблему оттока населения из регионов. Нужно развивать малые города, строить дороги, инфраструктуру и обучать кадры. Все это привлечет производство, обеспечит рост доходов и выровняет уровень жизни между столицей и регионами, спасая их от «депрессии». Так эксперты объяснили URA.RU встречу Путина с главой Ивановской области Станиславом Воскресенским 10 мая. По их словам, грамотное развитие малых городов увеличит налоговые поступления и ВВП в целом. Путин начал обсуждение социально-экономического положения Ивановской области с развития малых городов. Проект был презентован президенту на встрече в октябре прошлого года и получил поддержку главы государства. «Познакомился с вашей статьей о малых городах. Хорошая статья, очень», — отметил российский лидер. Президент РФ Владимир Путин (слева) похвалил губернатора Ивановской области Станислава Воскресенского (справа) за проделанную работу Фото: kremlin.ru Воскресенский доложил, что работа началась с ремонта дорог и выстраивания «региональной опорной сети» — междугороднего сообщения. По итогам 2022 года по состоянию автотрасс у Ивановской области один из лучших показателей — 95%. Также малые города обеспечили железнодорожным сообщением — поездами «Орлан». «Это очень комфортные электрички. Минтранс нас здесь отметил, как одно из лучших решений вообще в области пассажирских перевозок. Кроме того, системно занимаемся благоустройством. Всего 46 знаковых пространств создано. Речь о спортивных площадках, парках, скверах, набережных», — сказал Воскресенский. Президент похвалил губернатора за проделанную работу, отметив, что ситуация в регионе «не из простых», но и досталась ему область «в таком состоянии». «За время вашей работы сделано немало. В целом, конечно, я посмотрел объективные данные, они положительные по основным показателям, и тенденции положительные. Безработица — одна из низких в стране, промышленное производство растет», — сказал Путин. Статья по теме Путин предупредил о новых угрозах в регионах Президент подчеркнул успех в развитии образования, а «плотность образовательных учреждений» в области назвал хорошей. Он поддержал идею создания на базе пустующей Большой ивановской мануфактуры межвузовского кампуса. По проекту на месте здания с выбитыми стеклами появится образовательное, исследовательское и культурное пространство, технопарк. Всего на эти цели планируется направить 10 млрд рублей. «Вот это хороший проект. Очень красиво может получиться. Здесь, в Москве, есть несколько таких объектов, совсем не далеко от Кремля, как вы знаете, „Новатэк“ там делал очень хорошее пространство. Посмотрите, как там сделано. Это будет центр притяжения, точно, тем более что площадь огромная», — резюмировал Путин. Уровень безработицы в Ивановской области один из самых низких в стране Фото: Владимир Андреев © URA.RU По словам аналитиков, все затрагиваемые президентом темы — сигнал губернаторам других субъектов. Путин показывает, как можно эффективно решать проблемы, находить внутренние резервы и развивать региональную экономику. Директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников уверен, что финансовые вложения в малые города позволяют решить острую проблему районов — отток населения. «Путин уделяет этому особое внимание, так как промышленность будет идти туда, где есть соответствующая инфраструктура и кадры. Если в регионе есть энергетические мощности, развита логистическая система, есть квалифицированные специалисты, то предприятия будут там размещаться. Если всего этого нет, то никакое производство туда не пойдет, никакой экономики не будет. Будет депрессивный регион, который в конце концов закроется», — сказал эксперт. Солонников отметил, что для Путина развитие малых городов имеет и культурное значение. «В России чуть более десяти городов-миллионников. Все остальные это не такие крупные города, и большая часть населения страны живет в малых городах. В основном это центральная Россия, исторические места, связанные с памятью нашей страны, где еще сильны традиции. Это огромный потенциал и для развития жилищного строительства, и для туристических возможностей, для развития внутреннего рынка», — подчеркнул он. Статья по теме Как изменилась Россия за 20 лет Для Путина важно выравнивание уровня жизни между столицами и малыми городами, поэтому подобные проекты находят его одобрение, говорит президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко. Политолог акцентировал внимание на развитии дорожной сети, как важной составной части проекта Воскресенского. «Скоростной транспорт, который следует по маршруту „Москва — Шуя — Иваново“, позволяет людям иметь все плюсы проживания в малом городе: это и низкая стоимость жизни, и экология, — но в то же время дает возможность быстрого доступа к благам большого города», — пояснил Минченко. Путин настраивает работу всех глав регионов на результат, которого жители ждут от власти, считает исполнительный директор АНО «Институт развития региональных проблем» Наталья Линдигрин. Это позволит решить проблемы достаточно широкого спектра — от роста заработной платы до увеличения налоговых поступлений и всего ВВП. «Социология последние годы фиксирует запрос людей на комфортную среду обитания вне зависимости от величины города. Дороги, тротуары, дворы, парки — любые общественные пространства входят в тройку насущных проблем горожан. А Путин традиционно очень внимательно относится к запросам жителей», — подытожила она. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Президент РФ Владимир Путин показал, как решить проблему оттока населения из регионов. Нужно развивать малые города, строить дороги, инфраструктуру и обучать кадры. Все это привлечет производство, обеспечит рост доходов и выровняет уровень жизни между столицей и регионами, спасая их от «депрессии». Так эксперты объяснили URA.RU встречу Путина с главой Ивановской области Станиславом Воскресенским 10 мая. По их словам, грамотное развитие малых городов увеличит налоговые поступления и ВВП в целом. Путин начал обсуждение социально-экономического положения Ивановской области с развития малых городов. Проект был презентован президенту на встрече в октябре прошлого года и получил поддержку главы государства. «Познакомился с вашей статьей о малых городах. Хорошая статья, очень», — отметил российский лидер. Воскресенский доложил, что работа началась с ремонта дорог и выстраивания «региональной опорной сети» — междугороднего сообщения. По итогам 2022 года по состоянию автотрасс у Ивановской области один из лучших показателей — 95%. Также малые города обеспечили железнодорожным сообщением — поездами «Орлан». «Это очень комфортные электрички. Минтранс нас здесь отметил, как одно из лучших решений вообще в области пассажирских перевозок. Кроме того, системно занимаемся благоустройством. Всего 46 знаковых пространств создано. Речь о спортивных площадках, парках, скверах, набережных», — сказал Воскресенский. Президент подчеркнул успех в развитии образования, а «плотность образовательных учреждений» в области назвал хорошей. Он поддержал идею создания на базе пустующей Большой ивановской мануфактуры межвузовского кампуса. По проекту на месте здания с выбитыми стеклами появится образовательное, исследовательское и культурное пространство, технопарк. Всего на эти цели планируется направить 10 млрд рублей. «Вот это хороший проект. Очень красиво может получиться. Здесь, в Москве, есть несколько таких объектов, совсем не далеко от Кремля, как вы знаете, „Новатэк“ там делал очень хорошее пространство. Посмотрите, как там сделано. Это будет центр притяжения, точно, тем более что площадь огромная», — резюмировал Путин. По словам аналитиков, все затрагиваемые президентом темы — сигнал губернаторам других субъектов. Путин показывает, как можно эффективно решать проблемы, находить внутренние резервы и развивать региональную экономику. Директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников уверен, что финансовые вложения в малые города позволяют решить острую проблему районов — отток населения. Солонников отметил, что для Путина развитие малых городов имеет и культурное значение. «В России чуть более десяти городов-миллионников. Все остальные это не такие крупные города, и большая часть населения страны живет в малых городах. В основном это центральная Россия, исторические места, связанные с памятью нашей страны, где еще сильны традиции. Это огромный потенциал и для развития жилищного строительства, и для туристических возможностей, для развития внутреннего рынка», — подчеркнул он. Для Путина важно выравнивание уровня жизни между столицами и малыми городами, поэтому подобные проекты находят его одобрение, говорит президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко. Политолог акцентировал внимание на развитии дорожной сети, как важной составной части проекта Воскресенского. «Скоростной транспорт, который следует по маршруту „Москва — Шуя — Иваново“, позволяет людям иметь все плюсы проживания в малом городе: это и низкая стоимость жизни, и экология, — но в то же время дает возможность быстрого доступа к благам большого города», — пояснил Минченко. Путин настраивает работу всех глав регионов на результат, которого жители ждут от власти, считает исполнительный директор АНО «Институт развития региональных проблем» Наталья Линдигрин. Это позволит решить проблемы достаточно широкого спектра — от роста заработной платы до увеличения налоговых поступлений и всего ВВП. «Социология последние годы фиксирует запрос людей на комфортную среду обитания вне зависимости от величины города. Дороги, тротуары, дворы, парки — любые общественные пространства входят в тройку насущных проблем горожан. А Путин традиционно очень внимательно относится к запросам жителей», — подытожила она.