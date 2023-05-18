Путин вступил в борьбу с США за рынок Китая

Союзниками президента стали российские аграрии

18 мая 2023 в 20:34 Размер текста - 17 +

Президент РФ Владимир Путин гарантировал российским аграриям продажу будущего урожая Фото: Владимир Андреев © URA.RU статья из сюжета Продовольственный кризис из-за проблем с экспортом зерна Российские аграрии получили гарантии президента Владимира Путина на будущий урожай. Им предстоит вступить в новую борьбу с США, которая начинается на продовольственном мировом рынке. К ней сельхозпроизводителей и готовит глава государства. Это Путин дал понять на совещании, посвященном ходу посевной кампании 18 мая, объяснили URA.RU политологи. По словам экспертов, РФ придется конкурировать с Соединенными Штатами за крупнейшие рынки Китая, Индии и стран Африки. Уже в начале разговора о ходе посевной Путин подчеркнул, что именно сейчас «закладывается основа будущего урожая, а значит и устойчивости всей сельхозотрасли, надежности продовольственной безопасности, наполнения потребительского рынка». Российский АПК, по словам президента, демонстрирует «весьма положительную динамику». И это подтверждают итоги прошлого года — индекс сельхозпроизводства составил 110,2%. Рядом с президентом в Кремле на совещании сидел только глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев Фото: Владимир Андреев © URA.RU «Был собран рекордный урожай зерна — почти 158 миллионов тонн. За новейшую историю такого не было. Мы обеспечиваем себя всеми основными видами продовольствия. По зерну самообеспеченность составляет 185,4 процента, по мясу — 101,6 процента, по рыбе — 153 процента, растительному маслу — 211 процентов, сахару — 103,2 процента. Приблизились к нужным ориентирам по овощам (89,2 процента), по картофелю (93,4 процента), по молоку — 85,7 процента», — подчеркнул Путин. Даже несмотря на ограничения, которые есть на внешних рынках, России удалось увеличить экспорт продовольствия. Доходы в 2022 году составили 41,6 млрд долларов, тогда как годом ранее — 37,1 миллиарда. «Наша страна является одним из ключевых поставщиков аграрной продукции в мире, и мы зарекомендовали себя как надежный, предсказуемый партнер. Именно так будем действовать и впредь. Ожидается, что по итогам 2022—2023 сельхозгода экспорт зерновых составит порядка 55—60 миллионов тонн», — отметил президент. Несмотря на ограничения и давление, Россия остается крупнейшим поставщиком зерна на мировые рынки, отметил президент РФ Владимир Путин Фото: Сергей Венявский © URA.RU Но при этом, по словам Путина, важно учитывать ценовое давление на мировом рынке зерна и большой объем предложения. Вместе с тем эти факторы не должны стать поводом для сокращения посевных площадей, подчеркнул глава государства. «Расслабляться нельзя. По продажам пшеницы мы — номер один на мировых рынках. Урожай в этом году должен быть достойным. И дальше главное, чтобы мы шли по пути развития отрасли, высокотехнологичного производства», — сказал Путин. Сегодняшний разговор Путина (он состоялся на следующий день после продления зерновой сделки еще на два месяца) был не столько о ходе посевной, сколько о том, как продать будущий урожай, объяснил URA.RU гендиректор Института инструментов политического анализа Александр Шпунт. И здесь России снова придется конкурировать с США. «Фактически речь шла о том, что государство не оставит аграриев один на один с их урожаем, что они смогут продать его. С экспортом зерна у России все в порядке — он вырос. Но надо учитывать, что на мировых рынках происходит перераспределение производства зерна в пользу США и еще Аргентины — там есть резервы для роста производства, как и в России. В то же время резко повышается потребление зерна в Китае, где стали больше есть хлеба и пить вина», — пояснил Шпунт. Путин учитывает растущую конкуренцию на мировых продовольственных рынках. Российские аграрии могут конкурировать с другими производителями, но для сохранения позиций необходима господдержка, полагает зампред комитета Торгово-промышленной палаты РФ по развитию АПК Андрей Волков. Весенняя посевная в России идет планово, заверил президента глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев Фото: Сергей Русанов © URA.RU Зерно стало приносить в российский бюджет доходов больше, чем нефть, и это направление стало стратегическим для властей, отметил профессор Института госслужбы и управления (ИГСУ) РАНХиГС Вадим Евсеев. «Экспортный потенциал аграрного комплекса очень высокий. Ввод в оборот новых земель, нормальная посевная, будущий урожай — это стратегическое направление. Путин показал, что для его развития в России все есть», — пояснил Евсеев. Статья по теме Путин подсказал, куда безопасно вкладывать деньги в России По словам гендиректора коммуникационного агентства «Actor» Дмитрия Еловского, государство может отрегулировать цены на продовольствие таким образом, чтобы стимулировать продажи на внешний рынок. «Государство может сделать так, чтобы фермеры, агрокомпании имели нормальную доходность, но при этом не позволять производителям задирать цены, чтобы не спровоцировать инфляцию внутри страны. Поэтому Путин и проводит совещание сейчас», — резюмировал политолог. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Российские аграрии получили гарантии президента Владимира Путина на будущий урожай. Им предстоит вступить в новую борьбу с США, которая начинается на продовольственном мировом рынке. К ней сельхозпроизводителей и готовит глава государства. Это Путин дал понять на совещании, посвященном ходу посевной кампании 18 мая, объяснили URA.RU политологи. По словам экспертов, РФ придется конкурировать с Соединенными Штатами за крупнейшие рынки Китая, Индии и стран Африки. Уже в начале разговора о ходе посевной Путин подчеркнул, что именно сейчас «закладывается основа будущего урожая, а значит и устойчивости всей сельхозотрасли, надежности продовольственной безопасности, наполнения потребительского рынка». Российский АПК, по словам президента, демонстрирует «весьма положительную динамику». И это подтверждают итоги прошлого года — индекс сельхозпроизводства составил 110,2%. «Был собран рекордный урожай зерна — почти 158 миллионов тонн. За новейшую историю такого не было. Мы обеспечиваем себя всеми основными видами продовольствия. По зерну самообеспеченность составляет 185,4 процента, по мясу — 101,6 процента, по рыбе — 153 процента, растительному маслу — 211 процентов, сахару — 103,2 процента. Приблизились к нужным ориентирам по овощам (89,2 процента), по картофелю (93,4 процента), по молоку — 85,7 процента», — подчеркнул Путин. Даже несмотря на ограничения, которые есть на внешних рынках, России удалось увеличить экспорт продовольствия. Доходы в 2022 году составили 41,6 млрд долларов, тогда как годом ранее — 37,1 миллиарда. «Наша страна является одним из ключевых поставщиков аграрной продукции в мире, и мы зарекомендовали себя как надежный, предсказуемый партнер. Именно так будем действовать и впредь. Ожидается, что по итогам 2022—2023 сельхозгода экспорт зерновых составит порядка 55—60 миллионов тонн», — отметил президент. Но при этом, по словам Путина, важно учитывать ценовое давление на мировом рынке зерна и большой объем предложения. Вместе с тем эти факторы не должны стать поводом для сокращения посевных площадей, подчеркнул глава государства. «Расслабляться нельзя. По продажам пшеницы мы — номер один на мировых рынках. Урожай в этом году должен быть достойным. И дальше главное, чтобы мы шли по пути развития отрасли, высокотехнологичного производства», — сказал Путин. Сегодняшний разговор Путина (он состоялся на следующий день после продления зерновой сделки еще на два месяца) был не столько о ходе посевной, сколько о том, как продать будущий урожай, объяснил URA.RU гендиректор Института инструментов политического анализа Александр Шпунт. И здесь России снова придется конкурировать с США. «Фактически речь шла о том, что государство не оставит аграриев один на один с их урожаем, что они смогут продать его. Путин учитывает растущую конкуренцию на мировых продовольственных рынках. Российские аграрии могут конкурировать с другими производителями, но для сохранения позиций необходима господдержка, полагает зампред комитета Торгово-промышленной палаты РФ по развитию АПК Андрей Волков. Зерно стало приносить в российский бюджет доходов больше, чем нефть, и это направление стало стратегическим для властей, отметил профессор Института госслужбы и управления (ИГСУ) РАНХиГС Вадим Евсеев. «Экспортный потенциал аграрного комплекса очень высокий. По словам гендиректора коммуникационного агентства «Actor» Дмитрия Еловского, государство может отрегулировать цены на продовольствие таким образом, чтобы стимулировать продажи на внешний рынок. «Государство может сделать так, чтобы фермеры, агрокомпании имели нормальную доходность, но при этом не позволять производителям задирать цены, чтобы не спровоцировать инфляцию внутри страны. Поэтому Путин и проводит совещание сейчас», — резюмировал политолог.