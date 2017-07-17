{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 59,07
Динамика за 2 недели
Евро 67,62
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
17 июля 2017
13:32  17 июля 2017 7

Куйвашев летит в Москву закрепить успех — он снова посетит выставку, встретится с Путиным, переговорит с Boeing

ИННОПРОМ-2017. разные дни. Екатеринбург, куйвашев евгений
Президент Владимир Путин может снова увидеться с губернатором Свердловской областиФото: Владимир Жабриков © URA.RU
новость из сюжета:
ИННОПРОМ
все новости сюжета

Президент России Владимир Путин может снова встретиться с врио губернатора Свердловской области Евгением Куйвашевым. По мнению чиновников администрации губернатора, произойти это может на авиасалоне МАКС-2017, стартующем 17 июля в Жуковском.

Глава региона планирует улететь в столицу уже сегодня. Последний раз с президентом Куйвашев общался на «Иннопроме-2017», 9 июля глава государства открыл выставку, а 10-го лично осмотрел ее основных экспонентов.

Второй день МАКСа предполагает деловую программу. В этой связи Евгений Куйвашев сможет продолжить начатые еще на «Иннопроме-2017» (завершился 13 июля) переговоры с президентом корпорации Boeing в России и СНГ Сергеем Кравченко. В Екатеринбурге обе стороны обсуждали предстоящее в августе 2018 года открытие второго завода Ural Boeing Manufacturing на площадке особой экономической зоны «Титановая долина».

Антон Ольшанников
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров