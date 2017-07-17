13:32 17 июля 2017 7

Президент Владимир Путин может снова увидеться с губернатором Свердловской области Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Президент России Владимир Путин может снова встретиться с врио губернатора Свердловской области Евгением Куйвашевым. По мнению чиновников администрации губернатора, произойти это может на авиасалоне МАКС-2017, стартующем 17 июля в Жуковском.

Глава региона планирует улететь в столицу уже сегодня. Последний раз с президентом Куйвашев общался на «Иннопроме-2017», 9 июля глава государства открыл выставку, а 10-го лично осмотрел ее основных экспонентов.

Второй день МАКСа предполагает деловую программу. В этой связи Евгений Куйвашев сможет продолжить начатые еще на «Иннопроме-2017» (завершился 13 июля) переговоры с президентом корпорации Boeing в России и СНГ Сергеем Кравченко. В Екатеринбурге обе стороны обсуждали предстоящее в августе 2018 года открытие второго завода Ural Boeing Manufacturing на площадке особой экономической зоны «Титановая долина».